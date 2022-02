Wolfsburg

Vordächer rund um den Rathausplatz waren gegen 17 Uhr äußerst beliebt, denn sie schützten alle vor dem Regen, die sich freiwillig oder dienstlich rund um den Rathausplatz trafen. Mit dabei waren nach Angaben der Polizei rund 240 Protestierende – zum größten Teil mit Trillerpfeifen und Regenschirmen: die sogenannten Montagsspaziergänger. Etwa 70 friedlich Demonstrierende mit Gitarre und Kerzen gehörten zum angemeldeten, alternativen Schweigekreis für Corona-Tote auf der Rathaustreppe. Und dann waren da die Polizistinnen und Polizisten aus mehr als einem Dutzend Mannschaftswagen sowie auf insgesamt sechs Polizeipferden.

Warten auf den Einsatz: Berittene Polizei vor der Drogerie Müller. Die Fußgängerzonge war für die sogenannten Montagsspaziergänger tabu. Quelle: Roland Hermstein

Vor der Sparkasse warteten in Reih und Glied Beamte in Kleingruppen auf ihren Einsatz. In gebührendem Abstand – unter anderem vor der Stadtbibliothek und vor der WAZ-Geschäftsstelle – drängten sich nach und nach immer mehr Menschen, um irgendwann dann doch wie auf ein unhörbares Signal hin die Regenschirme aufzuspannen und in Richtung Pestalozziallee zu marschieren.

Mit Polizei-Begleitung: Der sogenannte Spaziergang einer Gruppe von rund 240 Menschen, der diesmal wegen des Regens etwas verzögert startete, war erneut nicht angemeldet und niemand kommunizierte als Versammlungsleitung mit den Beamten. Quelle: Roland Hermstein

Beobachtet wurden die sogenannten Spaziergänger aus der Ferne von denen, die sich trotz des nicht enden wollenden Regens zur von Katharina Rosch und Frank Hocke angemeldeten Kundgebung für Corona-Opfer getroffen hatten. Die eigentlich geplanten Redebeiträge eines Mannes, dessen Mutter an Corona verstorben ist und von einer Vertreterin der christlichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) wurden auf die kommende Woche verschoben, wenn wahrscheinlich wieder mehr Menschen zuhören. Das zumindest hoffen Rosch und Hocke, denn so lange die Impfgegner trotz Lockerung der Corona-Maßnahmen weiter marschieren, soll es auch die Alternativ-Veranstaltung geben.

Kerzen und Gesang: Auf der Rathaustreppe trafen sich erneut diejenigen, die sich als Stellvertreter der schweigenden Mehrheit sehen – und erinnerten an die Opfer von Corona. Quelle: Roland Hermstein

Ganz in Gelb präsentierte sich inmitten der sogenannten Spaziergänger eine andere Alternative: Die gleichnamige VW-Betriebrats-Liste 6 rund um Dirk Böse, der 2018 schon einmal als Einzelkandidat angetreten war und 969 Stimmen geholt hatte. Vom Schweigekreis vor dem Wolfsburger Rathaus wisse er als Braunschweiger nichts, sagte Böse auf Nachfrage der WAZ. Und warum geht er Montagsabends mit vier Listenmitglieder in Wolfsburg werbewirksam spazieren? „Ich solidarisiere mich mit den Ungeimpften“, sagte Böse, „wir wollen niemanden ausschließen.“ Er sei im übrigen nicht zum ersten Mal mit dabei, denn es seien viele „ganz normale Leute unterwegs“. Als Versammlungsleiter wolle er sich aber nicht zur Verfügung stellen.

Abgesperrt: Die Polizei verwehrte den sogenannten Spaziergängen dieses Mal auch gleich an der ersten Kreuzun den Weg entlang der Kaufhofpassage, die in die Fußgängerzone führt. Quelle: Roland Hermstein

Nach einer knappen Stunde, als der Ton zwischen Polizei und Protestierenden kurzzeitig etwas rauher wurde, ging die Alternative Liste auf Abstand. „Das wird sich jetzt sowieso Auflösen“, meinte Böse. Kurz zuvor waren einige der sogenannten Spaziergänger mitten auf der Kreuzung Goethestraße/Schillerstraße stehengeblieben, weil sie offensichtlich keine Lust hatten, ein drittes Mal die Strecke zu gehen, die die Polizei ihnen durch Absperrmaßnahmen an diesem Montag vorgegeben hatte: Es handelte sich um ein relativ enges Carré (Goethestraße, Lönsstraße, Heinrich-Heine-Straße und Schillerstraße – diese allerdings eben nur bis zur Kreuzung). Per Lautsprecherdurchsage forderte ein Polizist die Menschen auf, den Bürgersteig zu benutzen – und wies schließlich ausdrücklich darauf hin: „Für ihre Versammlung gibt es heute keine Möglichkeit, zurück auf den Rathausplatz zu gelangen.“

Etwa 40 Unermüdliche setzten ihren von der Polizei begleiteten Spaziergang trotzdem fort und marschierten letztlich am Schillerteich entlang parallel zum Berliner Ring zurück in Richtung Innenstadt. Die Bilanz der Polizei fasst Melanie Aus dem Bruch folgendermaßen zusammen: „Es wurden 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen hinsichtlich Verstoßes gegen die niedersächsische Corona-Verordnung, eine Strafanzeige aufgrund Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und zwei Strafanzeigen aufgrund von Urkundenfälschung sowie Beleidigung gefertigt. Drei Teilnehmer wurden aus der Versammlung ausgeschlossen.“ Bei den Fälschungen habe es sich um Atteste gehandelt, so die Sprecherin auf Nachfrage.

Von Andrea Müller-Kudelka