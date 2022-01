Kritiker der Corona-Maßnahmen und Befürworter stehen sich in Wolfsburg weiterhin montags am Rathaus gegenüber – auch am Abend des 3. Januar wieder. Die Polizei schätzte die Zahl der sogenannten Spaziergänger auf 680, die bei der Gegenkundgebung an den Rathaustreppen auf rund 200. Es blieb größtenteils friedlich.