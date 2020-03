Polizei Wolfsburg warnt vor Betrug mit Corona-Tests

Wolfsburg

Mit der Angst vor Corona treten auch Betrüger auf den Plan, welche Bürger mit Schockanrufen und Überraschungsbesuchen an der Haustür überrumpeln. Die neueste Variante: Die Ganoven klingeln vor allem bei älteren Menschen an der Haustür und geben sich als Amtspersonen aus, die angebliche Tests auf das Covid-19-Virus durchführen wollten.

Stadt führt keine Tests an der Haustür durch

Die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt warnt vor der Masche, auch wenn es derzeit noch keine Fälle in Wolfsburg gegeben habe. „Weder die Stadt Wolfsburg noch der Landkreis Helmstedt entsenden Mitarbeiter des Gesundheitsamtes für angebliche Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus“, teilt Pressesprecher Sven-Marco Claus mit. Die Stadt informiere über aktuelle Infos zum Thema Corona auf ihrer Homepage.

Der Rat der Polizei: Betroffene sollten bei verdächtigen Anrufen am Telefon auflegen und sich an den Hausarzt oder das Gesundheitsamt wenden. Außerdem sollten Vorfälle an die nächstgelegene Polizeidienststelle gemeldet werden.

Betrüger klingeln in Schutzanzügen an der Haustür

In Niedersachsen gab es solche Fälle bereits: Am Donnerstag gaben sich Betrüger im Kreis Nienburg als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus. Sie trugen Schutzanzüge und Mundschutz und versuchten so, sich Zutritt zu Häusern und Wohnungen zu verschaffen, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe am Donnerstag mitteilte.

Abgewandelte Enkeltrickmasche

Bei einer ähnlichen Variante geben sich die Kriminellen am Telefon als Ärzte aus. Sie behaupten, der Angerufene stehe unter Verdacht, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein. Es würde eine Person vorbeikommen, die einen kostenpflichtigen Test durchführe.

Bei einer abgewandelten Variante des Enkeltricks geben sich Betrüger am Telefon als Angehörige aus und behaupten, sie seien mit dem Coronavirus infiziert. Für die Behandlung bräuchten sie dringend Geld. Komplizen holen dann Bargeld oder Wertgegenstände ab.

Corona als Köder in Phishing-Mails

Auch im Netz nutzen Ganoven Covid-19 als Köder für Phishing Mails, um in Computersysteme einzudringen und Passwörter abzugreifen. Die Verbraucherzentrale warnt weiterhin vor zweifelhalten Online-Angeboten und Fake-Shops. Dort werden Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken zu überhöhten Preisen angeboten.

