Polizei Wolfsburg sucht nach Unfallflucht weißes Motorrad

Vorsfelde

Die Polizei Wolfsburg sucht dringend Zeugen für einen Unfall mit einem Motorrad in der Rolf-Nolting-Straße in Vorsfelde am vergangenen Samstag. Offenbar ist ein Motorradfahrer auf das Grundstück eines Wohnhauses gerast und hat dort einen größeren Schaden angerichtet – und floh anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt.

Unfall in Vorsfelde ereignete sich gegen 4.30 Uhr in der Frühe

Aus ermittlungstaktischen Gründen wollen die Ermittler nicht zu viele Details zu dem Unfall preisgeben. Fest steht, gegen 4.30 Uhr am frühen Samstagmorgen hörten die Bewohner des betroffenen Hauses in der Rolf-Nolting-Straße laute Motorengeräusche und anschließend lautes Krachen – sie dachten sich nichts dabei und schliefen weiter. Am nächsten Morgen entdeckten sie dann nicht unerhebliche Beschädigungen an Fahrzeugen und an anderen Gegenständen, die sich auf ihrem Gelände befanden.

Nolting-Straße : Nachbar wurde geweckt und schaute aus dem Fenster

Ein Nachbar wurde in der Nacht ebenfalls von lautem Scheppern geweckt und schaute direkt aus dem Fenster. Er sah ein Motorrad mit weißer Verkleidung, darauf saß ein etwa 20 Jahre alter Mann, der einen Helm trug. Der Fahrer war mit seiner Maschine aufs Grundstück des Nachbarn gefahren und flüchtete ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Polizei fragt: Hat noch jemand gesehen, wie der Unbekannte mit seinem Motorrad auf das Gelände des Hauses gefahren ist? Hinweise werden unter Telefon 05363 – 809700 entgegen genommen.

