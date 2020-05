Laagberg

Bei einer Schlägerei am Laagberg mit mehreren Beteiligten wurde am Donnerstagabend eine Person leicht verletzt. Weil die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Tathergang machen, sucht die Polizei nun Zeugen.

Zu der körperlichen Auseinandersetzung kam es den Angaben zufolge am Donnerstag gegen 22.20 Uhr in der Danziger Straße an der Ecke zur Martin-Luther-Straße. Einer der Kontrahenten erlitt leichte Verletzungen, die aber nicht behandelt werden mussten.

Die beteiligten Personen waren laut Polizei möglicherweise zuvor in einem naheliegenden Lebensmitteldiscounter schon aufeinandergetroffen. Dies könnte Zeugen aufgefallen sein. Hinweise an die Polizei unter Telefon (0 53 61) 46 46 0.

