Polizei Wolfsburg sucht Einbrecher mit Foto aus Überwachungskamera

Wolfsburg

Wer kennt diesen Mann? Mit den Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei einen Einbrecher, der im Mai in eine Unternehmen in der Tischlerstraße im Handwerkervierte einstieg und Geld sowie eine Geldkassette stahl.

Der Unbekannte brach am Sonntag, 30. Mai, um 9.50 Uhr in die Geschäftsräume des Dienstleistungsunternehmens in der Tischlerstraße ein. Er entwendete eine Geldkassette mit Bargeld. Eine Videokamera hat den Beschuldigten bei der Tatbegehung aufgezeichnet und das Amtsgericht Braunschweig hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Täter war mit einem auffälligen karierten Rucksack unterwegs

Und so sieht der Mann aus: Der Unbekannte ist männlich und von südländischer oder nordafrikanischer Herkunft. Er hat schwarze kurze Haare und eine schlanke Statur. Während der Tat trug er ein dunkelblaues Calvin-Klein- Cap, eine schwarze Kapuzenjacke und einen auffälligen karierten Rucksack. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei unter Telefon 05361/4646-0 entgegen.

Am Mittwoch gab es ebenfalls eine Öffentlichkeitsfahndung der Wolfsburger Polizei: Sie sucht einen Mann und eine Frau mittleren Alters, die im Juni Kleidung im Wert von rund 600 Euro in einem Geschäft in den Designer Outlets gestohlen haben.

Von der Redaktion