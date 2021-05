Wolfsburg

Die Polizei Wolfsburg sucht den Besitzer eines beschlagnahmten Fahrrads. Das Mountainbike Copperhead 3rs der Marke Bulls ist schwarz-weiß lackiert. Polizeibeamte waren am Abend des 21. April wegen einer versuchten Körperverletzung zum Brahmsring in der Nähe des Kinderspielplatzes am Sportplatz ausgerückt und hatten das Fahrrad dort beschlagnahmt.

Diebstahl kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden

Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass es aus einem Diebstahl stammt, suchen die Ermittler nun nach dem rechtmäßigen Besitzer. „Möglicherweise hat der rechtmäßige Eigentümer den Diebstahl beziehungsweise Verlust seines Fahrrads bisher noch nicht bemerkt“, so Polizei-Sprecherin Linda Esser. Wer weiß, woher das Fahrrad stammt, oder sich als rechtmäßiger Besitzer zu erkennen geben kann, möge sich bei der Polizeidienststelle an der Heßlinger Straße 27 melden oder telefonisch unter Tel. (05361) 46460.

