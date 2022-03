Stadtmitte

Das ist keine allzu gute Kombination: Ein 32-jähriger Wolfsburger war in der Nacht zu Montag angetrunken und ohne gültigen Führerschein mit einem Golf in Wolfsburg unterwegs. Als die Polizei ihn kontrollierte, wurde der Mann nicht nur ausfallend, sondern gab auch noch falsche Personalien an.

In der Nacht zu Montag führte die Polizei auf der Heinrich-Nordhoff-Straße eine Verkehrskontrolle durch. Nach Beendigung dieser Aktion fuhr kurz nach Mitternacht ein Golf mit offensichtlich stark überhöhter Geschwindigkeit an den Polizisten vorbei. Diese entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren.

Polizei: Der Mann stoppte den Wagen nicht, sondern gab Gas

Doch das war einfacher gesagt als getan: Denn trotz mehrfacher Aufforderung durch die Beamten, stoppte der 32-Jährige nicht – im Gegenteil. Er erhöhte seine Geschwindigkeit. Andere Verkehrsteilnehmer befanden sich nach Angaben der Polizei in der Nähe.

Letztlich konnte der Mann auf dem Berliner Ring doch noch angehalten und kontrolliert werden. Der 32-Jährige legte einen Fahrzeugschein vor und gab seine Personalien mündlich an, da er angeblich keine Ausweispapiere mit sich führte.

Im Auto des Wolfsburger lagen zwei leere Dosen Bier

Während der Befragung stellten die Polizisten fest, dass der Mann nach Alkohol rocht. Zusätzlich lagen zwei leere Dosen Bier im Auto. Der Wolfsburger zeigte sich nach Angaben der Polizisten sehr unkooperativ und lehnte alle ihm angebotenen Tests und Fragen ab. Da die Anhaltspunkte für den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt gegeben waren, wurde dem Golf-Fahrer eine Blutprobe im Klinikum entnommen.

Dort beleidigte er die Polizisten mehrfach. Durch weitere Ermittlungen konnte auch die wahre Identität des 32-Jährigen festgestellt werden. Und dabei stellte sich heraus, dass der Golf-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der Wolfsburger muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und falscher Personalangaben verantworten.

Von der Redaktion