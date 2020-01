Wolfsburg

Die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt rüstet ihre Beamten im Stadtgebiet Wolfsburg und im Landkreis Helmstedt mit Bodycams aus. Als erste Behörde in der Region setzt sie die Körperkameras flächendeckend im Einsatz- und Streifendienst ein. Über den Einsatz der Bodycams will die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt am Freitag bei einer Pressekonferenz informieren.

Die Polizei verspricht sich eine abschreckende und konfliktlösende Wirkung

Die Körperkameras sollen­ dabei helfen, Polizisten vor Übergriffen zu schützen. Sie werden in Schulterhöhe an den Uniformen getragen und können in Konfliktsituationen eingeschaltet werden, um Angreifer­ identifizierbar zu machen. Die Polizei verspricht sich davon eine abschreckende und konfliktlösende Wirkung im Umgang mit Gewalttätern.

