Polizei Wolfsburg fragt: Wem gehört dieses Fahrrad?

Stadtmitte

Die Wolfsburger Polizei sucht den Besitzer eines Fahrrads: Der Drahtesel wurde bereits im August sichergestellt. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Serious, Typ Rockville Street.

Das Fahrrad stand am 26. August in der Porschestraße in Höhe des ZOB und war mit einem Zahlenschloss abgeschlossen. Die Polizei stellte das Rad zur Eigentumssicherung sicher. Ein Eigentümer konnte aber bislang nicht ermittelt werden, und es liege laut Polizei auch keine Anzeige vor, dass dieses Bike als gestohlen gilt.

Eigentümer soll sich bei der Polizei melden

Derjenige, der sein Fahrrad vermisst und einen Eigentumsnachweis oder die Zahlenkombination für das Schloss nachweisen kann, möchte sich bitte bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Tel. 05361/4646-0 melden.

Von der Redaktion