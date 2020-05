Wolfsburg

Mit einer gestohlenen EC-Karte haben ein Mann und eine Frau im vergangenen November vergeblich versucht, insgesamt 2400 Euro vom Konto eines 73 Jahre alten Wolfsburgers abzuheben. Die Polizei Wolfsburg fahndet jetzt mit Bildern aus Überwachungskameras der Banken nach dem Pärchen.

EC-Karte wurde in einem Lebensmittelmarkt am Laagberg gestohlen

Die EC-Karte wurde dem Senior zusammen mit seiner Geldbörse und etwas Bargeld am 4. November 2019 in einem Lebensmittelmarkt am Laagberg aus der Jackentasche gestohlen. Die Täter versuchten daraufhin, mit der EC-Karte an Geldautomaten von zwei verschiedenen Banken insgesamt 2400 Euro abzuheben. Dabei wurden der Mann und die Frau von den Überwachungskameras gefilmt. „Die Versuche scheiterten, da die Täter die falsche PIN eingaben“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge.

Die Polizei Wolfsburg fragt: Wer kennt die auf den Bildern gezeigten Personen? Quelle: Polizei Wolfsburg

Durch das Amtsgericht Braunschweig wurde nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig eine Öffentlichkeitsfahndung genehmigt. Die Polizei Wolfsburg fragt: Wer kennt die auf den Bildern gezeigten Personen? Der Mann trägt eine blaue Jeans und ein kariertes Hemd unter einer olivgrünen Jacke. Auf dem Kopf hat er ein blaues Basecap und einen auffälligen Ring an seiner linken Hand. Ins Auge stechen auch die weißen Sohlen an seinen bräunlich-roten Schuhen.

Die Frau hat lange, dunkle Haare. Sie ist mit einer grau-karierten Hose und dunklen Jacke bekleidet. Um den Hals trägt sie einen schwarz-weiß gemusterten Schal.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 46 46 0 entgegen.

