Wolfsburg

Schallende Ohrfeige für ein spielendes Kind: Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag in der nördlichen Porschestraße in Höhe der Imbisse gegenüber der Post ereignet hat. Ein unbekannter Mann schlug einem 14 Jahre alten Schüler aus Rheinland-Pfalz unvermittelt ins Gesicht. Der Teenager spielte mit Freunden auf einem Spielgerät.

Eine 7. Real-Schulklasse aus dem Flutkatastrophen-Gebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler war am Mittwoch im Rahmen einer Hilfsinitiative aus dem Landkreis Helmstedt im Wolfsburger Phaeno zu Gast. Die Kids erkundeten erst das Wissenschaftscenter, dann erhielten die jungen Leute Zeit zur freien Verfügung und durften ihre Mittagspause in der Innenstadt verbringen.

Der unbekannte Mann fühlte sich offenbar gestört

Der 14-Jährige hielt sich dann mit drei Mitschülerinnen an einer blauen Drehscheibe in Höhe der Restaurants auf, wo das Quartett dann Fangen spielte. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei sprach dann ein unbekannter Mann die Jugendlichen an – offenbar fühlte er sich gestört, denn er forderte die Jugendlichen auf, damit aufzuhören.

Die Schüler wunderten sich, spielten jedoch weiter. Plötzlich ging der Mann auf den 14-Jährigen zu und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Durch die Wucht des Schlags fiel der geschockte Junge auf den Boden. Gemeinsam mit den völlig aufgelösten Mädchen wandte sich der Schüler anschließend hilfesuchend an den Klassenlehrer, der sich im Bereich des Phaeno aufhielt.

Dieser verständigte umgehend die Polizei und einen Rettungswagen, da der Junge über Schmerzen im Gesicht klagte.

So soll der Mann ausgesehen haben:

So wird der Mann von den Teenagern beschrieben: Er war zwischen 30 und 40 Jahre alt und trug über einem blauen Oberteil eine dunkle Jacke. Zudem trug er eine blauen Hose und weiße Sportschuhe. Die Ermittler suchen dringend Zeugen, Hinweise an die Polizei unter Tel. 05361/46460.

Von der Redaktion