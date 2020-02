„Fit im Auto“: Polizei bietet Fahrtraining für Senioren an

Wolfsburg

Mit dem Angebot „Fit im Auto“ will die Verkehrswacht Wolfsburg in Zusammenarbeit mit der Polizei und zwei Wolfsburger Fahrschulen ältere Verkehrsteilnehmer fit halten für die Teilnahme am Straßenverkehr. Vier Trainingsangebote für Senioren ab 65 Jahren werden im Jahr 2020 angeboten.

Ziel der Kurse, die neben der Theorie auch fahrpraktische Übungen auf dem Fahrsicherheitsparcours der Autostadt beinhalten, ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit von älteren Verkehrsteilnehmern.

Bisher rund 300 Teilnehmer an den Trainings

Seit dem Jahr 2016 gab es in Wolfsburg 27 Trainings mit insgesamt 294 Teilnehmern. „Fit im Auto“ ist ein Programm der Landesverkehrswacht Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Fahrlehrerverband zur Senkung der Verkehrsunfallzahlen.

Während der Schulung üben Seminarteilnehmer mit ihrem eigenen Auto verschiedene Bremstechniken. Die Veranstaltungen finden von 8.30 bis 13 Uhr auf dem Autostadt-Parcours statt.

Kosten pro Teilnehmer sind auf 40 Euro berechnet. Da pro Trainingskurs die Teilnehmerzahl auf zwölf beschränkt ist, bitten die Veranstalter um rechtzeitige Anmeldung.

Mehrere Termine stehen zur Auswahl

In diesem Jahr finden vier Termine statt: Mittwoch, 8. April, Montag, 4. Mai, Mittwoch, 9. September und Mittwoch, 21. Oktober. Anmelden können sich Teilnehmer bei Klaus Seifert von der Wolfsburger Verkehrswacht unter Tel. 05362-66160 oder per E-Mail an Klaus.Seiffert@t-online.de. Die Interessierten werden gebeten, ihren Namen, ihre Telefonnummer sowie einen Ersatztermin anzugeben. Wichtig sei ebenfalls, so Seiffert abschließend, ob das beim Training benutzte Fahrzeug mit Schalt- oder Automatikgetriebe ausgestattet ist.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion