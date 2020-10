Hellwinkel

Ein Unbekannte hat am Hellwinkel einen Golf zerkratzt – und damit einen Schaden in Höhe von 4000 Euro angerichtet. Die Tat ereignete sich bereits in der nacht von Montag auf Dienstag.

Den polizeilichen Ermittlungen nach zerkratzte der Täter die komplette linke Fahrzeugseite des Fahrzeugs. Der Golf wurde am Montagabend auf einem Hausparkplatz in der Straße Am Krokusplan nahe der Schreberstraße abgestellt. Am Dienstagnachmittag entdeckte der Besitzer den Schaden und erstattete tags drauf Anzeige.

Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache in Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

