Wendschott

Die Menschen in Wendschott und Umgebung waren in Aufregung: Am späten Abend ist ein Hubschrauber über dem Gebiet geflogen – teilweise auch sehr tief. In den sozialen Netzwerken spekulierten Nutzer, was passiert sein könnte. Die Polizei Wolfsburg hat den Grund für den Hubschrauber-Einsatz veröffentlicht.

Laut einer Facebook-Nutzerin sei der Hubschrauber auch in der Nordstadt zu hören gewesen. Sie schrieb im Netz: „Kann mir vorstellen, dass jemand gesucht wird. Zu diesen Zeiten aber irgendwie unangenehm solche Geräusche so lange zu hören..“

Wolfsburger spekulieren über Hubschrauber-Einsatz

Ein anderer Nutzer spekulierte über einen weiteren gesprengten Geldautomaten. Die Polizei hat bekannt gegeben, warum der Hubschrauber über Wolfsburg kreist. „Aktuell wird in Wendschott nach einer vermissten Person gesucht“, teilte Sprecherin Melanie aus dem Bruch mit.

Es seien bereits einige Anrufe bei der Wache eingegangen, daher wurde die Information veröffentlicht. Der Hubschrauber-Einsatz sei nach Angaben der Polizei gegen 21.33 Uhr beendet gewesen. Die Ermittlungen dauern an.

