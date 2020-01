Wolfsburg

Am Wochenende haben Unbekannte in der Wolfsburger Innenstadt mehrere Handtaschen entwendet. Das berichtet die Polizei. Die unbekannten Täter hatten es auf die Geldbörsen ihrer Opfer abgesehen. In mehreren Geschäften erbeuteten sie Portmonees samt Inhalt. Die Geldbörsen wurden teilweise bereits wieder aufgefunden. Darin fehlte jedoch das Bargeld.

Täterbeschreibung: so könnten die Diebe ausgesehen haben

Ein Opfer gibt an, von zwei Frauen angerempelt und zur Seite gedrängt worden zu sein. Bei den Täterinnen handelt es sich mutmaßlich um Mutter und Tochter. Laut Polizei haben sie ein südländisches Aussehen. Eine Frau ist um die 20 Jahre alt, etwa 160 cm groß, hat eine normale Figur und schwarze lange Haare. Die andere Täterin ist etwa um die 50 Jahre alt und hat dunkle Haare.

Die Polizei bittet um Hinweise: (05361) 4646212.

Von Nina Schacht