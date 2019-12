Wolfsburg

Wer vermisst eine Tasche voller Weihnachtsgeschenke? Auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarkts in Fallersleben in der Berliner Straße tauchte am Samstag ein Einkaufstasche voller verpackter Präsente auf. Inhalt und Tasche befinden sich jetzt auf dem Revier der Wolfsburger Polizei in der Heßlinger Straße und können dort jederzeit abgeholt werden.

Die Tasche mit den Geschenken ist jetzt bei der Polizei

Die Tasche stand herrenlos und einsam auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes. Der Inhalt: liebevoll eingepackte Weihnachtsgeschenke. Vermutlich war es der vorweihnachtlichen Hektik geschuldet, dass der Inhaber die Tasche hat einfach stehen lassen. Ein Kunde fand die Tasche und brachte sie netterweise direkt zur Polizei.

Wer den Inhalt benennen kann, darf die Fundsache in Empfang nehmen

Damit es an Heiligabend keine Tränen gibt, verwahrt die Polizei die ungewöhnliche Fundsache auf. „Wiedergefundene Portemonees haben wir häufig, aber eine Tasche voller Präsente wird selten bei uns abgeliefert“, sagt ein Kommissar. „Wer den weiteren Inhalt der Tasche benennen kann, darf die Fundsache in Empfang nehmen“, heißt es von Seiten der Wolfsburger.

Von der Redaktion