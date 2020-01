Hertha-Fans bespuckten Polizeiwagen

Wolfsburg

Beim Bundesliga-Spiel des VfL Wolfsburg gegen die Hertha aus Berlin hatte die Polizei einiges zu tun. Zwei stark alkoholisierte Hertha-Fans mussten die Einsatzkräfte am Samstag sogar in Gewahrsam nehmen – sie wurden auf die Dienststelle in der Heßlinger Straße gebracht. Erst nach Ende der Partie kamen sie wieder auf freien Fuß.

Zwei Hertha-Anhänger kamen in Gewahrsam

Die beiden Männer waren in einer Gruppe unterwegs. Als einer von ihnen am Stadion wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums nicht in die Volkswagen-Arena durfte, solidarisierten sich die anderen mit ihm, erklärt Polizeisprecherin Sina Matschewski. Zwei Männer waren so sauer auf die Polizei, dass sie ein Einsatzfahrzeug bespuckten. Das hatte Folgen: Die beiden kamen in Gewahrsam – und konnten den 2:1-Sieg ihrer Hertha nicht live im Stadion sehen.

Prügelei in der Innenstadt

Ein VfL- und ein Hertha-Fan gerieten schon vor der Partie in der Innenstadt aneinander. Die Fäuste flogen, aber niemand wurde verletzt. Der Täter, ein Wolfsburg-Anhänger, konnte fliehen.

Friedlich hingegen verlief ein Fan-Marsch mit 170 Hertha-Anhängern, den die Polizeikräfte vom Südkopf bis zum Stadion begleiteten. „Es gab keine Vorkommnisse“, erklärt Sina Matschewski.

Von Sylvia Telge