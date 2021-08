Wolfsburg

Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) oder doch lieber Olaf Scholz (SPD)? Auch in Peine wird derzeit heftig über die Kandidaten für das Kanzleramt diskutiert, denn spannender als diesmal kann eine Bundestagswahl kaum sein. Am Sonntagabend hatten die drei Kandidaten beim ersten von drei Fernseh-Triells die Gelegenheit, die Wähler von sich und ihren Positionen zu überzeugen. Wie ist es gelaufen? Darüber haben wir mit dem Professor für Politologie der Universität Göttingen, Dr. Andreas Busch, gesprochen.

Was hat Scholz besser gemacht?

Herr Busch, Olaf Scholz hat die Fernsehzuschauer beim Triell Umfragen zufolge am meisten überzeugt, Annalena Baerbock und Armin Laschet kamen schlechter an. Worin sehen Sie dieses Ergebnis begründet? Was hat Scholz aus Sicht der Zuschauer besser gemacht als die anderen? Kommen Sie zu demselben Ergebnis?

Die Forsa-Umfrage war nur online erstellt, so dass sich ein paar methodische Fragen nach ihrer Repräsentativität stellen. Unterstellt man Gültigkeit, so entsprechen die Ergebnisse den Vorlieben, die bisher durch Umfragen erhoben worden sind – diese ergeben ja ebenfalls Olaf Scholz als deutlich führenden Kanzlerwunsch der Deutschen. Änderungen wären hier nur zu erwarten gewesen, wenn einer der drei Kandidaten einen größeren Fauxpas begangen hätte – dazu kam es aber nicht. So wurden also die bereits bestehenden Einschätzungen der Kandidaten mehr oder weniger bestätigt, jedenfalls aber ihre Rangfolge.

Warum ist Baerbock so abgestürzt?

Wie lässt sich erklären, dass jemand, der vor einigen Monaten als Außenseiter gestartet ist, nun in der Gunst der Wähler so gut dasteht? Und im Umkehrschluss: Warum ist Annalena Baerbock nach ihrem anfänglichen Höhenflug so weit abgestürzt?

Die Situation einer Bundestagswahl ohne „Titelverteidiger“ gab es noch nie; deshalb sind die Dynamiken mit denen vergangener Wahlkämpfe schwer vergleichbar. Für Scholz spricht aus Wählersicht, dass er eine bekannte Größe ist – Wähler wollen oft kein Risiko. Zudem bildet Scholz eine für ihn günstige Mittelposition zwischen Laschet, der für viele für „Weiter so“ steht, und Baerbock, die einen „großen Aufbruch“ möchte, der viele verunsichert. Scholz ist in dieser Hinsicht der natürliche Nachfolger für Merkel, die ähnliche Strategien verfolgte („Sie kennen mich“). Baerbock wurde weniger durch die Vorwürfe (Lebenslauf, Plagiate) entzaubert als durch die schwache und unprofessionelle Reaktion ihrer Partei.

Was entscheidet über den Ausgang der Wahl?

Welche Fragen und Themen werden letztlich entscheidend für die Stimmen der Wähler und damit die Zusammensetzung des neuen Bundestages und die Entscheidung für den künftigen Bundeskanzler oder die künftige Bundeskanzlerin sein?

Wichtig für viele Wähler wird sein, wer für sie persönlich möglichst viel Sicherheit in als unsicher empfundenen Zeiten glaubwürdig versprechen kann. Wie diese Sicherheit definiert wird und wie sie erreicht werden kann, dazu gibt es recht unterschiedliche Einschätzungen. Doch kommt es ja nicht nur auf die Kandidaten persönlich an, sondern auch auf ihre Parteien und die Koalition, die schließlich ausgehandelt wird. Und das ist mit großer Unsicherheit behaftet – weshalb ist es für die Wähler bei dieser Wahl so schwierig ist. Diese Schwierigkeit spiegelt sich in Umfragen wider, die deutlich schwankender sind als bei früheren Wahlen zum Bundestag. Und das vielfältiger gewordene Parteiensystem macht diese Kalkulationen auch nicht einfacher. In den nächsten vier Wochen kann sich deshalb noch einiges verschieben, weshalb Prognosen zurzeit seriös nicht zu erstellen sind.

Von Kerstin Wosnitza