Polit-Talk bei Pasta: Die WAZ zu Gast bei OB-Kandidat Frank Richter

Wolfsburg

Der Stadt- und Regionalplaner Frank Richter wurde von seiner Partei für die Wahl zum Oberbürgermeister nominiert. Ein Grüner an der Spitze der Autostadt Wolfsburg – kann das funktionieren? „Es könnte“, sagt der Realo Richter, „aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. Derzeit bin ich in den Umfragewerten eher nicht so weit vorne. Dabei hätte ich durchaus viele Ideen.“

Während des Interviews schnippelt der Hobbykoch Salat und kocht Nudeln. Die Scampi mit Frühlingszwiebeln und getrockneten Tomaten schmoren in der Pfanne. „Ich mache nur Gerichte, bei denen ich nicht länger als eine Stunde in der Küche beschäftigt bin.“, lacht Richter, der von seiner Frau Ulrike getrennt lebt und Krimi-Fan ist. „Zuletzt habe ich von Frank Schätzing ’Die Tyrannei des Schmetterlings’ und von CJ Tudor ’Schneewittchen schläft’ gelesen. Das entspannt mich eher als zu kochen.“

Hobbykoch: Frank Richter verwendet - ganz Grüner - Bio-Produkte. Quelle: Stefanie M. Brakel

Sein Sohn lebt bei beiden Elternteilen, das funktioniere gut. „Aber als Oberbürgermeister müsste ich noch viel mehr Zeit in die Politik stecken. Aaron käme dann sicherlich etwas zu kurz. Von daher ist es auch ok, wenn am 12. September ein anderer Kandidat gewinnt“, gibt Richter ehrlich zu.

Laut Wahlversprechen der Partei, ist er einer, der Wolfsburg versteht

Keine allzu rosigen Voraussetzungen also, dennoch wollte seine Partei unbedingt einen Kandidaten stellen. Frank Richter ist kein Neuling: Seit 20 Jahren in der Partei, Fraktionssprecher und seit 15 Jahren im Rat der Stadt. „Ich habe keine Verwaltungserfahrung, aber einen unverstellten Blick auf die Strukturen. Ich bin Vorsitzender des Planungs- und Bauausschusses, sitze im Aufsichtsrat der Neuland Wohnungsbaugesellschaft, im Sozial-, Klinikums- und im Bildungshausausschuss und bei den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben. Ich denke, das reicht, um einen guten Einblick in diese Stadt zu haben.“ Als Oberbürgermeister wäre ihm wichtig, Wolfsburg als Ort der Begegnung weiter zu stärken, mit guten Lebensverhältnissen für alle.

Zur Person: Frank Richter Name: Frank Richter Alter: 54 Partei: Bündnis 90/Die Grünen Beruf: Gelernter Modelltischler, Angestellter/Führungskraft bei Volkswagen AG Wohnort: Stadtmitte Familienstand: Ledig, Sohn Aaron (10) Hobbys: lange Spaziergänge, Fitnessstudio, Theater, Krimis

Seit der Kindheit ein „Grüner“

Schon als Jugendlicher unterstützte Richter ökologische Projekte. Nach seiner Ausbildung zum Modelltischler studierte er in Berlin Stadt- und Regionalplanung. Seine Diplomarbeit handelte von der Verkehrsplanung in Wolfsburg. Beruflich ist er bei Volkswagen unter anderem für das Flächenmanagement zuständig.

Frank Richter sucht im Home-Office auch mal neue Rezepte. Quelle: Stefanie M. Brakel.

Privat lebt er den stereotypen Leitgedanken grüner Politik: Er kauft Bioprodukte, nutzt Ökostrom und kauft seine Kleidung nur auf Bedarf. Er radelt, fährt aber ein Auto mit Verbrennungsmotor, wie er zugibt. „Das benutze ich aber nicht oft, denn Wolfsburg ist für mich die Stadt der kurzen Wege.“

„Veränderung geht nur gemeinsam“

Dennoch bemängelt er die Infrastruktur und die jetzige Politik: „In der Innenstadt sollte Tempo 30 für die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer gelten. Die Schillerstraße könnte man im nördlichen Bereich für den Pkw-Verkehr sperren und nur für Busse und Fahrräder durchgängig offenhalten. Der Fachkräftemangel muss bewältigt und die Bürger- und Verwaltungsdienste digitalisiert werden. Derzeit gibt es viele neue Projekte, aber bestehende Plätze, Straßen, Schulen und Grünanlagen werden nicht saniert. Ich wäre auch für autonomes Parken in der City wie in Kopenhagen. Wie dort, wären auch hier kombinierte Fuß- und Radwege gut. Die Goethestraße ist zum Beispiel eine Katastrophe, weil der Radweg kaputt und alles viel zu schmal ist. Da ist Wolfsburg leider in den 60gern stehengeblieben.“

Lebt der gebürtige Bayer trotz allem gerne hier? „Ja, doch, wobei Heimat für mich überall sein könnte.“ Zum Beispiel im Süden. Dazu passen schon mal seine verführerisch duftenden Nudeln mit einem italienischen Weißwein. Fehlt eigentlich nur noch ein guter Krimi.

Von Stefanie M. Brakel