Wolfsburg

Eigentlich gehöre ich zur Pokémon-Generation: Schulkameraden sammelten die Karten oder schauten sich die Serie an. Bisher konnte ich mich für Pikachu und die anderen Wesen nicht erwärmen – bis ich Pokémon Go spielte. Bereits im Wohnzimmer fing ich das erste Pokémon ein. Am Abend traf ich eine Gruppe, die regelmäßig gemeinsam loszieht, um die Wesen aufzuspüren.

Immer wieder tauchten Pokémons in der Gegend auf, die ich sofort einsammeln wollte. Nur widerwillig steckte ich mein Handy in die Tasche, um Notizen zu machen. Der Spielreiz hatte mich vollkommen gepackt: Ich sammelte einige Pokémons und schaffte es bis ins siebte Level. Das Spiel erkannte wohl meinen Hang zum Online-Gaming – und wollte mich schützen. Denn bereits am nächsten Tag ließ sich die App nicht mehr öffnen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig