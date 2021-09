Wolfsburg

Pikachu – Das kleine gelbe Pokémon steht für viele kleine Wesen mit Superkräften. Vor fünf Jahren kam die Pokémon Go App auf den Markt und plötzlich tippten viele Menschen während des Gehens auf ihrem Handy herum. Einige Wolfsburger treffen sich immer noch regelmäßig, zum gemeinsamen Spielen. WAZ-Redakteurin Ann Kathrin Wucherpfennig installierte die App und spielte für eine Stunde mit.

In den 1990er Jahre kam das Spiel für den Game Boy auf den Markt, danach die Serie, Karten und Filme. Seit 2016 gibt es die Pokémon Go App. Der Wolfsburger Klaus Lindemann spielt von Beginn an ohne Unterbrechung. „Spielreiz“, nennt der 39-Jährige es und erzählte, dass er beim Spielen die Zeit vergesse.

Wolfsburger spielen Pokémon Go am Rabenberg

Einige Wolfsburger treffen sich jeden Mittwoch am Rabenberg. Ann-Kathrin Groß hat die App seit 2018, am Mittwoch war sie erstmals mit der Gruppe unterwegs. Die 27-Jährige sammelt die Karten und hat alle Filme gesehen. „Ich liebe Pokémon“, betonte sie.

Wolfsburg, Rabenberg, Wolfsburger Gruppe trifft sich zum PokemonGo Spielen Quelle: Roland Hermstein

Vom Treffpunkt ging es in Richtung Wald. Nebenbei schielten manche auf ihr Display und tippten weiter. „Ich war einmal so vertieft, dass ich gegen einen Poller gelaufen bin“, gestand Lindemann. Dass das Spiel auch in der Hinsicht Gefahren birgt, haben die Programmierer erkannt. Behalte deine Umgebung im Auge – dieser Hinweis erscheint jedes Mal beim Öffnen der App.

Die App ist kostenfrei, das Spiel könnte aber durch In-App-Käufe zu einem teuren Hobby werden. „Ich habe einmal 200 Euro für besondere Gegenstände ausgegeben. Seitdem halte ich mich zurück“, erzählte Lindemann.

Pokémon-Fans treffen sich seit 2018 in Wolfsburg

Gegründet wurde die Pokémon-Gruppe „Rabi Wob“ im November 2018 von einer 45-jährigen Wolfsburgerin mit dem Avatar-Namen „Rabenzwerg“. Momentan sind 52 Wolfsburger in der Gruppe, beim Spielen waren 12 Mitglieder dabei. Sie möchte wie andere Pokémon-Spieler ihren Namen nicht nennen. „Wir wissen nicht, wie die Bevölkerung reagiert. Schließlich ist es ein Spiel für Kinder“, erklärte Rabenzwerg.

Fans spielen Pokémon Go am Rabenberg – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Einige Wolfsburger treffen sich regelmäßig, um Pokémon Go zu spielen. WAZ-Reporterin Ann Kathrin Wucherpfennig hat eine Stunde mitgespielt und viele Tipps erhalten.

Dabei stehe bei den Wolfsburgern das Treffen im Mittelpunkt. „Manche Gruppen hetzen von einem Punkt zum nächsten, das ist nichts für uns. Wir wollen uns noch nebenbei unterhalten“, sagte „ownedbyale“. Der 45-jährige Brackstedter hat sich vor einem halben Jahr der Gruppe angeschlossen.

Pokémon Go kann mit Geocaching verglichen werden

Stephanie Hinze hat die Serie früher im Fernsehen gesehen, seit 2017 ist sie der App verfallen. „Ich spiele auch Pokémon Go, damit ich rauskomme und mich bewege“, erklärte die 32-Jährige. Auch für einen anderen Spieler stehe die Fitness im Vordergrund. So spielen sie bei den sogenannten Community-Days (C-Day) fast sechs Stunden und dabei sind sie mehr als zehn Kilometer unterwegs. „Das Spiel kann mit Geocaching, also der GPS-Schnitzeljagd verglichen werden. Und darüber lacht auch keiner“, sagte der Wolfsburger. Der nächste C-Day findet am 9. Oktober statt.

Gemeinschaftsgefühl beim Online-Gaming

Und darum geht es in dem Spiel: Nach der Installation erstellt man einen Avatar, mit dieser Figur läuft man durch die Straßen und kann Pokémons einfangen, in einer sogenannten Arena um Pokémons kämpfen oder diese Arenen erobern. So wollen einige aus der Gruppe auch nur besondere leuchtende Wesen sammeln. Jeder Spieler kann sich also seine eigenen Ziele setzen.

So gelingt der perfekte Wurf bei Pokémon Go – ein Video:

Beim Treffen wird zusammen – oder gegeneinander gespielt. „Ab in die Arena“, rief Rabenzwerg und dann ging der Kampf los, indem ganz schnell hintereinander auf einen Button auf dem Display geklickt wird. Nach einer kurzen intensiven Phase wurden die Ergebnisse verglichen. Die Sieger jubelten und die Gruppe gratulierte. Da spürte man selbst als Zuschauer das Gemeinschaftsgefühl.

699 Pokémons sind online registriert

Redakteurin Ann Kathrin Wucherpfennig (Nickname Energiezwerg) konnte nämlich bei den ersten Kämpfen noch nicht dabei sein, da sie Level fünf noch nicht erreicht hatte. Also wurden Pokémons eingefangen. Mit Schwung wirft man weiß-rote Bälle auf die Wesen. Bei ihr klappte es manchmal nicht so gut. „Der Schwung fehlt, wende besser den Curve-Wurf an“, sagte Lindemann.

Anfänger: WAZ-Reporterin Ann Kathrin Wucherpfennig übt den Curve-Wurf in der Pokémon Go App. Quelle: Roland Hermstein

Bei dem Curve-Wurf wird der Ball einige Sekunden gedreht und dann fliegt er mit ganz viel Schmackes auf die Pokémon zu. Im Spiel sind 699 Pokémons registriert, Lindemann hat fast alle eingefangen. Wucherpfennig fing fünf ein. „Du bist herzlich eingeladen, wieder zu kommen. Wir spielen bei fast jedem Wetter“, sagte Rabenzwerg.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig