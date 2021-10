Das ehemalige Betriebsrestaurant des VfL Wolfsburg hieß früher „Club 45“. In den Räumen wurde nun das „Playce 97“ eröffnet. Der Name hat eine besondere Bedeutung für den VfL Wolfsburg: Der Name setzt sich aus „Play“, englisch für spielen, und „Place“ für Ort zusammen. Im Jahr 1997 ist die Herrenmannschaft des Vereins in die erste Liga aufgestiegen – und seitdem haben sie die Klasse gehalten.

Das Playce 97 ist von Montag bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag und an den anderen Spieltagen ist das Restaurant geschlossen. Am Sonntag wird von 9 bis 13 Uhr Frühstück angeboten. Am 25. und 26. Dezember findet ab 10.30 Uhr ein Weihnachtsbrunch-Buffet statt. Reservierungen unter der Telefonnummer (05361) 890 3811 oder online playce-97.de. Das Restaurant in der Arena kann auch für Veranstaltungen exklusiv gebucht werden.