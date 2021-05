Wolfsburg

Der alte Ausweis aus grünem Schreibleinen ist für Wolfsburgs Polizeibeamte Geschichte – künftig weisen sich die Ordnungshüter mit dem elektronischen Dienstausweis (eDienstausweis) im Scheckkartenformat aus. Das Dokument soll unter anderem die Betrugsmasche falscher Polizisten erschweren. „Das neue Format in Scheckkartenform ist zeitgemäßer und auch besser mitzuführen. Besonders wichtig ist jedoch das hohe Maß an Fälschungssicherheit, so dass dies auf den ersten Blick geprüft werden kann“, erklärt Wolfsburgs Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Fälschungssichere Merkmale sollen Betrugsmasche erschweren

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) erklärte bei der Vorstellung der neuen Dienstausweise für die niedersächsische Polizei: „Leider viel zu häufig werden gerade ältere Menschen in Niedersachsen Opfer von Trickbetrügern, die von sich behaupten, für die Polizei zu arbeiten.“ In Wolfsburghatten falsche Polizisten zuletzt mit einem Schockanruf bei einem Wolfsburger Ehepaar beinahe 32 000 Euro erbeutet. Nur ein glücklicher Umstand verhinderte, dass sie das Geld verloren.

Zwar nehme die Betrugsmasche meist am Telefon ihren Anfang, so Pistorius. Doch mit dem neuen Dienstausweis hätten es Betrüger schwerer, das Vertrauen in die Polizei auszunutzen. Sein eindringlicher Appell: „Lassen Sie sich im Zweifel immer das neue Ausweisdokument zeigen, denn genau dafür ist es da.“ Die neuen Dienstausweise werden seit Montag, 3. Mai, an alle Mitarbeitenden der Polizei verteilt. „Alles in allem freuen sich die Kolleginnen und Kollegen über den neuen Dienstausweis“, sagt Wolfsburgs Polizeisprecherin aus dem Bruch.

Je nach Lichteinfall sind fünf Hologramme auf dem Dienstausweis zu sehen

Auf dem neuen Dienstausweis im Scheckkartenformat ist neben Bild und Namen des Inhabers oder der Inhaberin die Wort-Bild-Marke der Polizei Niedersachsen sowie die Dienstnummer zu sehen. Fünf Hologramme mit dem niedersächsischen Landeswappen werden sichtbar, sobald die Karte gekippt wird. Auf der Vorderseite ist eine geografische Abbildung Niedersachsens zu sehen. Die Farbe changiert je nach Betrachtungswinkel zwischen blau und violett. Außerdem soll ein Muster aus feinen Linien Fälschungen erschweren.

Die Rückseite ist relativ unspektakulär. Darauf ist das niedersächsische Landeswappen zu sehen sowie der Hinweis, ob die Person im Polizeivollzug oder in der Polizeiverwaltung tätig ist und ob jemand eine Schusswaffe führen darf. Den Zusatz „elektronisch“ trägt der Dienstausweis übrigens wegen eines Chips in der Plastikkarte. Dieser ermöglicht Funktionen zur polizeiinternen Nutzung wie die elektronische Zeiterfassung oder die Bedienung von Multifunktionsdruckern.

Land investiert 680 000 Euro für neue Dienstausweise

Der Ausweis im Scheckkartenformat ersetzt nach 34 Jahren den grünen Polizeiausweis aus Papier und soll Pistorius zufolge in den nächsten Wochen sämtlichen rund 23 500 Polizeibeschäftigten in Niedersachsen ausgehändigt werden. Für die neuen Dienstausweise hat das Land rund 680 000 Euro investiert, die Kosten pro Stück sollen rund 15 Euro betragen. Die Ausweise sollen etwa zehn Jahre halten. Im Unterschied zum grünen Dienstausweis entfällt die Amtsbezeichnung wie Polizeioberkommissar oder Polizeihauptkommissarin. Somit muss beim Wechsel der Funktion nicht immer ein neuer Ausweis erstellt werden.

Und was passiert mit den alten grünen Dienstausweisen? „Grundsätzlich sind die alten Dienstausweise abzugeben“, erklärt aus dem Bruch. Wer aber möchte, kann den alten „Lappen“ durch Löcher oder Stempel als ungültig kennzeichnen und als Andenken aufbewahren.

