Planung für Neubau des Schulzentrums in Westhagen kann starten

Wolfsburg

Der erste Schritt für den Neubau des Bildungs- und Freizeitzentrums Westhagen ist getan. Der Rat hat einstimmig den Planungsbeschluss erteilt. Für Planung samt Brandschutzkonzept und Gutachten werden vier Millionen Euro fällig. „Das Schulzentrum Westhagen ist fast so alt wie der Stadtteil“, sagte Dr. Christa Westphal-Schmidt (SPD), Vorsitzende des Schulausschusses. Der Betonbau sei eher „Lärmfabrik“ als Lernort. Es sei wichtig für die Schule und den Stadtteil, vor dem Hintergrund steigender Schülerzahlen die Planung für das Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) auf vier Züge und für die Oberschule auf viereinhalb Züge auszulegen. Das Schulzentrum werde durch den Neubau für Schüler von außerhalb attraktiver.

„Die Sanierung wurde immer wieder verschleppt“

Man habe einen sehr langen Weg hinter sich, erklärte Westhagens Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth (CDU). „Leider wurde eine Sanierung immer wieder verschleppt.“ Das habe zu Sorgen und Ärger bei Schülern und Lehrern geführt und sich negativ auf die Anmeldezahlen ausgewirkt. „Ein Ruhmesblatt ist diese Geschichte wahrlich nicht“, meinte Marco Meiners (FDP). Bereits 2007 habe das Schulzentrum in der Prioritätenliste für Sanierungen gestanden, bei prognostizierten Kosten von 18 Millionen Euro. „So viel Geld wollte man damals nicht in die Hand nehmen.“ Stattdessen seien andere Schulen vorgezogen worden „Es ist keinem zu erklären, warum das so lange gedauert hat.“

Anzeige

Christine Fischer (CDU) sagte, ein Neubau sei längst an der Zeit. Sie sehe aber keine Notwendigkeit für eine Vierzügigkeit. „Ein Zug kostet zehn Millionen Euro – und die Kassen sind leer.“ Man möge die Planungen lieber auf eine „solide Dreizügigkeit“ ausrichten und durch geschickte Architektur die Voraussetzungen schaffen, im Bedarfsfall auf vier Züge erweitern zu können. Es sei nicht zu erwarten, dass Kinder aus dem Sonnenkamp bis nach Westhagen führen.

Mit der Erweiterung der Käferschule wird Raum für vier Züge geschaffen

Die Erweiterung der Käferschule in Reislingen Süd-West ist beschlossen. Die Grundschule erhält für 6,28 Millionen Euro einen zweigeschossigen Anbau mit Klassen- und Differenzierungsräumen. Weitere einstimmige Beschlüsse: Die Grundschule Wohlberg erhält eine befristete Ausnahmegenehmigung, um die Zweizügigkeit im nächsten Schuljahr im ersten Jahrgang um eine Klasse zu überschreiten. Die Schülerzahlen steigen, 18 Kinder stehen auf der Warteliste. Zum neuen Schuljahr wird ebenda ein teilgebundenes Ganztagskonzept eingeführt. Lern- und Entspannungsphasen sollen sich künftig abwechseln.

Lesen Sie auch FBZ Westhagen: Schulausschuss stimmt den Neubau-Planungen zu

Zuschuss für das Diakonie-Kolleg gewährt

Einen Zuschuss in Höhe von bis zu 2,5 Millionen Euro gewährt die Stadt für das geplante Diakonie-Kolleg. Dort sollen Erzieher und Pflegekräfte ausgebildet werden. Außerdem unterstützt die Stadt die BBS II bei der Einrichtung eines neuen Ausbildungsgangs: „Elektroniker*in für Informations- und Systemtechnik“. Grund ist die Neuausrichtung der Berufsausbildung bei VW. Der Rat stimmte auch der Erneuerung der Server in den Schulen für insgesamt 1,18 Millionen Euro in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 zu.

Von Christian Opel