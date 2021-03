Wolfsburg

„Warum ist der Mars rot?” Und: „Warum gibt es Leben auf der Erde?” Diese und andere spannende Fragen stehen im Mittelpunkt der zweiten Staffel des digitalen Lernangebots „Science in a Dome“ des Wolfsburger Planetariums. Die vier Planeten Merkur, Venus, Mars und die Erde werden in Form von Experimenten zum Mit-und Nachmachen vorgestellt und deren jeweiligen Besonderheiten anschaulich erklärt. Die Folgen werden als Video-Format auf der Website und den Social Media-Kanälen des Planetariums jeden Freitag im März veröffentlicht.

Während sich die erste Staffel mit einem Überblick über das Sonnensystem beschäftigt hat, geht das digitale Lernangebot in diesem Monat mit den sogenannten terrestrischen Planeten mehr ins Detail. „Die aktuelle Staffel steht im Zeichen vom Mit- und Nachmachen. Wir wollen vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch alle anderen Altersklassen, für die Wissenschaft begeistern und zum Experimentieren animieren”, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Julia Lanz-Kröchert, die federführend in der Ausarbeitung und Umsetzung des außerschulischen Lernangebots war. Produziert wurden die etwa sechs- bis zwölfminütigen Folgen mithilfe angeeigneter Fähigkeiten in eigener Regie.

Dennis Weilmann: „So geht astronomische Bildung digital“

Zu jeder Folge veröffentlicht das Planetarium auf seinen Webseiten zusätzlich didaktisches Begleitmaterial, in dem die wichtigsten Informationen zusammengefasst und Tipps und Tricks zum Nachmachen der Experimente gefunden werden können - ob zuhause oder in der Schule. Geschäftsführer Dennis Weilmann sieht durch das kreative Lernangebot vor allem auch die Chance, wieder mit den Menschen in Kontakt zu treten: „Das Planetarium lebt von den Besuchern, von Kindern, die begeistert sind und lernen.” Ein weiterer Vorteil: „Die Experimente lassen sich übrigens auch prima im Unterricht einsetzen – so geht astronomische Bildung digital“, so Weilmann.

Den Anfang in der zweiten Staffel macht der Merkur. Weitere Informationen zu „Science in a dome“ gibt es unter: www.Planetarium-wolfsburg.de/science-in-a-dome. Für die übrigen Planeten des Sonnensystems ist auch eine dritte Staffel in Planung.

Von Michèle Joppe