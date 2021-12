Wolfsburg

Die Kulturwissenschaftlerin Eileen Pollex wird neue Geschäftsführerin des größten Planetariums in Niedersachsen. Die 39-Jährige übernimmt zum 1. Januar 2022 die Nachfolge von Dennis Weilmann, der seit 1. Oktober 2021 Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg ist.

Mit Pollex habe man eine professionelle und dynamische neue Geschäftsführerin gewonnen, die bereits seit einigen Jahren bei der Planetarium Wolfsburg gGmbH beschäftigt ist und wesentlich zur Entwicklung der Gesellschaft beigetragen habe, erklärt Geschäftsführer Dennis Weilmann.

Weilmann: „Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem ganzen Team des Planetariums“

„Die Geschäftsführung des Planetariums hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Das lag vor allem auch an der sehr guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Eileen Pollex und dem ganzen Team des Planetariums. Ich bin mehr als überzeugt davon, dass Frau Pollex mit ihren Erfahrungen und ihrem Engagement die beste Lösung für das Planetarium darstellt,“ so Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Seit ihrer Bestellung zur Prokuristin am 1. Januar 2020 ist Pollex eng in die Geschäftsführung der gemeinnützigen Bildungs- und Kultureinrichtung eingebunden gewesen und hat sich in dieser Tätigkeit bewährt.

Pollex: „Das Planetarium Wolfsburg ist eine Herzensangelegenheit für mich geworden“

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die neue Aufgabe. Das Planetarium ist mittlerweile eine Herzensangelegenheit für mich geworden. Gemeinsam mit den tollen und engagierten Kolleginnen und Kollegen freue ich mich darauf, die Zukunft des Planetariums zu gestalten,“ so Eileen Pollex.

Mit der Neubesetzung der Geschäftsführung haben sich Gesellschaft und Aufsichtsrat auch mit großem Dank beim scheidenden Geschäftsführer Dennis Weilmann verabschiedet.

