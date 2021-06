Wolfsburg

Alle schauten gespannt zur Sonne: Um 11.30 Uhr begann am Donnerstag die partielle Sonnenfinsternis über Mitteleuropa. Am Planetarium in Wolfsburg beobachteten Kinder und Erwachsene das Naturschauspiel, entweder mit Spezialbrillen oder Teleskopen mit besonderem Sonnenfilter.

Zunächst strahlte die Sonne und es war keine Wolke am Himmel zu sehen. „Es sind sehr gute Voraussetzungen“, sagte Planetariums-Prokuristin Eileen Pollex. Oscar (5) konnte die Sonnenfinsternis kaum erwarten, er saß schon Minuten vorher mit der Schutzbrille auf der Bank. „Wir freuen uns, dass Experten die Sonnenfinsternis so genau vorhersagen können“, erzählt Mama Wiebke Igen.

Gute Voraussetzungen für die Sonnenfinsternis über Wolfsburg

Um 11.30 Uhr trat der Mond langsam vor die Sonne. Sprich: Oben rechts fehlte eine ganz kleine Ecke, die immer größer wurde. „Es ist nicht ganz so spektakulär wie bei der totalen Sonnenfinsternis 1999, aber auch eine partielle Sonnenfinsternis ist spannend“, sagte Julia Lanz-Kröchert vom Planetarium.

So lief die Sonnenfinsternis in Wolfsburg – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Alle schauten zum Himmel: Am Planetarium beobachteten Kinder und Erwachsene die partielle Sonnenfinsternis. Der Himmel war klar, doch kurz vor dem Höhepunkt schoben sich Wolken vor die Sonne.

Manche Besucher schauten ohne Schutz in den Himmel, Pollex warnte sofort. „Unter gar keinen Umständen sollte man mit dem bloßen Auge in die Sonne blicken. Ohne speziellen Schutzfilter kann das Licht den Augen schaden und sogar zu Blindheit führen“, so Pollex. Daher bauten die Planetariums-Mitarbeiter Teleskope und ein Fernglas mit Sonnenfilter auf.

Astro-Fans sind begeistert von dem Naturspektakel

Noah (5) liest viele Astro-Bücher und hat zuhause ein Modell der Planeten. Nun staunte der Fünfjährige mit Mama Birte Groth in den Himmel. „Es ist toll, mit dem Teleskop ist es noch besser“, sagte Noah. Ruthild Tillmann beobachtete die Sonnenfinsternis erst durch die Schutzbrille und dann durch das Fernglas. „Es ist faszinierend, wie die Bedeckung so nah aussieht“, merkt Tillmann an.

Nach Corona-Pause: Planetarium öffnet wieder Die partielle Sonnenfinsternis zog einige Astro-Fans zum Planetarium. Und sie können sich auf noch mehr Shows freuen: Das Planetarium öffnet am Samstag, 12. Juni, um 15 Uhr. Um 17 Uhr läuft passend zur Sonnenfinsternis die Show „Die Sonne – Unser lebendiger Stern“. Neben dem Planetarium öffnen auch wieder die Kinos, Museen und Theater in Wolfsburg. Den Überblick finden Sie hier.

Gegen 12.33 Uhr war die größte Bedeckung der Sonne mit etwa 13 Prozent. Kurz davor schoben sich Wolken vor die Sonne. Ein Raunen ging durch die kleine Menge, die sich inzwischen vor dem Planetarium zusammen gefunden hat. Doch pünktlich zum Höhepunkt der partiellen Sonnenfinsternis waren die Wolken verschwunden.

Spektakulär: Der Wolfsburger Nils Wiegmann fotografierte die partielle Sonnenfinsternis. Quelle: Nils Wiegmann

So konnte auch Nils Wiegmann aus Rühen ein perfektes Foto mithilfe eines Teleskops und der Kamera schießen. „Ich beobachte sonst nur den Mond, daher war die Sonnenfinsternis sehr interessant“, so Wiegmann.

Nächste partielle Sonnenfinsternis für 2026 vorhergesagt

Wer die partielle Sonnenfinsternis verpasst hat, bekommt am 12. August 2026 die nächste Chance. Dann verfinstert sich die Sonne auf über 80 Prozent. Die nächste totale Sonnenfinsternis über Deutschland ist in 60 Jahren wieder zu beobachten.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig