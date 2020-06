Gegen die Graugans-Plage: Stadt stellt einen Zaun an den Schillerteich

Wolfsburg

Nun also doch: Nachdem in den vergangenen Wochen wieder zahlreiche Graugänse die Autofahrer auf dem Berliner Ring ausgebremst haben, hat die Stadt einen Zaun am Straßenrand aufgestellt. Er soll die Tiere daran hindern, die viel befahrene Straße zu überqueren. Mehrmals am Tag überquerten zuvor Graugans-Eltern mit zahlreichen Küken die Straße. Autofahrer mussten in die Eisen gehen und warten, bis der tierische Treck vorbeimarschiert war. Jetzt soll ein Zaun Abhilfe schaffen, der sich von der Kreuzung Nordsteimker Straße bis hin zum Nachwuchsleistungszentrum des VfL zieht.

Zaun ist mehrfach verwendbar

Jedes Jahr bevölkern die Gänse zu Hunderten den Großen Schillerteich und weitere Wolfsburger Gewässer. Offensichtlich fühlen sie sich wohl im städtischen Umfeld, so wohl, dass sie hier auch ihre Küken aufziehen. Die Gefahr durch Autos erschließt sich den Tieren nicht so richtig. Daher hat die Stadt nun einen engmaschigen „Geflügelzaun“ installiert. „Er kann relativ leicht auf- und abgebaut werden und ist somit mehrfach und später auch an verschiedenen Standorten einsetzbar“, erklärt Stadtsprecherin Christiane Groth. Bis die Gänse flügge sind, soll er auf jeden Fall stehen bleiben.

Sicherheit für Mensch und Tier: Der Zaun soll gefährliche Bremsmanöver auf dem Berliner Ring verhindern. Quelle: Roland Hermstein

Naturschutzbeauftragter Michael Kühn begrüßt die Maßnahme: „Am Neuen Teich gibt es bereits seit längerer Zeit einen solchen Zaun. Dort sehe ich keine Gänse mehr auf der Straße.“ Kühn riet deshalb auf WAZ-Nachfrage bereits vor einigen Tagen dazu, das Aufstellen eines Zaunes auch am Schillerteich zu prüfen.

Vorsicht Gänse: Am Schillerteich hielten die Tiere zuletzt mehrmals täglich den Verkehr auf. Quelle: Roland Hermstein

Bereits in der Vergangenheit ließ die Stadt wenig unversucht, um die Tiere zu vertreiben. Unter anderem verzichtete sie auf das Mähen der Ufer, setzte Drohnen und Schwimmketten ein. „Leider erzielte keiner dieser Lösungsansätze den gewünschten Erfolg“, berichtet Stadtsprecher Ralf Schmidt. Neben der Bejagung ruhen jetzt also alle Hoffnungen auf dem neuen Zaun.

Verwirrung bei den Gänsen

Bei den Gänsen sorgte die Maßnahme derweil für Verärgerung: Als die Stadt den Zaun errichtete, befanden sich einige Tiere noch auf der anderen Seite der Straße und fanden hinterher den Rückweg nicht mehr. Einzelne Gänse liefen orientierungslos auf dem Radweg entlang oder flatterten wutentbrannt in den Zaun.

Die Graugans-Plage fällt nicht ohne Grund besonders zu dieser Jahreszeit auf: Im Mai und Juni ziehen die Graugänse ihre Jungen groß und wechseln ihr Federkleid. Während dieser Zeit können sie nicht fliegen und bleiben deshalb an den Gewässern. Naturschutzbeauftragter Kühn erklärt, warum sich die Tiere in Wolfsburg so wohl fühlen: „Der Bereich um die Teiche ist sehr übersichtlich, sodass die Gänse Feinde früh sehen. Außerdem mögen sie das kurze und eiweißhaltige Gras.“

Der Mensch hält Feinde fern

Der Mensch schaffe den Vögeln daher optimale Bedingungen und halte zudem Wildtiere als natürliche Feinde fern. In den Naturschutzgebieten sehe das anders aus: Dort stehen die Gänseeier und Küken auf dem Speiseplan von Mardern, Füchsen oder Greifvögeln. „Im Barnbruch und im Drömling haben die Gänse deutlich weniger Junge“, berichtet Kühn. Er meint: „Die Gänse sind nicht doof, sie haben gemerkt, dass sie es in der Stadt leichter haben, ihre Jungen groß zu ziehen.“

Laut Kühn hilft neben den Zäunen deshalb auch mehr Naturnähe im Kampf gegen die Tiere: „Nur wenige Hundert Meter entfernt sind am Kleinen Schillerteich und am Krummen Teich keine Graugänse zu finden. Das zeigt, dass dicht bewachsene Ufer die Tiere fernhalten.“

Zur Galerie Derzeit hat das Federvieh wieder die Vorherrschaft an Wolfsburgs Teichen und Seen. Besonders am Schillerteich mussten sich Autofahrer zuletzt in Geduld üben, weil die Gänse die Straße für sich beanspruchten.

Von Melanie Köster