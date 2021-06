Wolfsburg

Die Pläne der Politik für den Allerpark begrüßt Rummel-Organisator Peter Vorlop ausdrücklich. Rund um den See sollen künftig kulinarische Angebote von Schaustellern und Gastronomen in sogenannten Food-Trucks möglich sein – das zumindest wünschen sich die Fraktionen der FDP, SPD, Grünen und Linke/Piraten für den Sommer 2021. Vorlop hat weitere Pläne – für den Schützenplatz. Dort sollen im August auch Fahrgeschäfte das Freizeitangebot bereichern.

Hygienekonzept steht

Der Pop-up-Freizeitpark mit Achterbahn und weiteren Buden sollte eigentlich schon im Mai aufgebaut werden, doch die Inzidenzzahlen waren zu hoch. Ganz vom Tisch ist der Plan noch immer nicht. „Das Hygienekonzept steht“, sagt Peter Vorlop. Zusammen mit der Schützengesellschaft als Veranstalter möchte er die Hälfte oder zumindest ein Drittel der Fläche, die sonst in jedem Jahr für den Rummel zur Verfügung stand, belegen. „Es wären einige Attraktionen dabei“, stellt Vorlop in Aussicht.

Grundlage für das Hygiene-Konzept – und damit für die Genehmigung – ist neben den erweiterten Sicherheitsabständen die Zufahrt. Weil in den Niederungen das Renaturierungs-Projekt des Aller-Ohre-Verbands läuft, sind dort seit Februar Baufahrzeuge unterwegs. Tatsächlich hatte der Verband aber geplant, seine Baustelle im Laufe des Jahres immer weiter in Richtung Vorsfelde zu verschieben, so dass die zweite Zufahrt bald wieder frei sein könnte. „Sonst müssten wir das Hygiene-Konzept völlig neu planen“, so Vorlop.

Von Andrea Müller-Kudelka