Die Restaurant-Kette wird rund 200 Plätzen innen und 120 außen haben. Gastronom Jan Hausen will in den Standort Wolfsburg rund zwei Millionen Euro investieren.

Gastronom Jan Hausen in seiner „L´Osteria“-Filiale am Thielenplatz in Hannover. Demnächst bietet er in den Designer Outlets Wolfsburg seine Pizza und Pasta an. Quelle: Tim Schaarschmidt