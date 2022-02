Pizza, Pasta und Ambiente im DOW: L’Osteria öffnet wieder in Wolfsburg

Wolfsburg

Den leckeren Duft von Pizza, Parmesan und Rucola – das und mehr gibt es seit Mittwoch wieder bei L’Osteria in den Designer Outlets Wolfsburg zu genießen. Erst drei Monate hatte das Restaurant geöffnet, da setzte im Oktober ein Wasserschaden dem Pizzaglück ein schnelles Ende. Nach der offiziellen Eröffnung mit prominenten Gästen im Juli gab es dieses Mal „den Zeiten entsprechend ein softes Opening, einfach die Türe auf“, berichtet Jan Hausen, Geschäftsführer und Joint Venture Partner bei L’Osteria.

Die legendäre 45-Zentimeter-Pizza und mehr können Besucher seit Mittwoch also ganz wie gewohnt genießen. Rein geht’s mit Impfnachweis oder Genesenenzertifikat – für die niedersächsische Gastronomie gilt die 2G- oder die 2G-plus-Regel. Damit Gäste der L’Osteria auf einen Corona-Test verzichten können, arbeitet die Pizzeria verordnungsgemäß zunächst nur mit 70 Prozent Auslastung. Besonders Veganer können sich über die Wiedereröffnung freuen: „Wir haben einige vegane Gerichte ausprobiert, die sehr gut ankamen, sicher wird das eine oder andere im Rahmen der Monatskarte dauerhaft im Angebot bleiben“, verrät Hauser der WAZ.

Infobox: Die Pasta von L’Osteria kommen aus Nürnberg

Infobox: L’Osteria – italienisches Essen für Wolfsburg und Europa Die erste L’Osteria wurde 1999 in Nürnberg eröffnet. Inzwischen gibt es rund 140 Restaurants in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Niederlande, Tschechien, Frankreich und Luxemburg. Seit 2015 betreibt das Unternehmen auch eine eigene Pastamanufaktur in Nürnberg. Mit insgesamt neun Maschinen und einer reinen Produktionsfläche von 250 Quadratmetern produzieren die Mitarbeiter hier 15 verschiedene Pastasorten – insgesamt zwei Tonnen pro Tag.

L’Osteria versuchte, Mitarbeiter zu halten

Das plötzliche Aus im Oktober sei eine „Vollbremsung“ gewesen. Wie L’Osteria mit der fehlenden Beschäftigung umging: „Wir haben versucht, wo es ging, die Mitarbeiter beschäftigt zu halten, zum Beispiel Urlaubsvertretungen in den sieben Betrieben machen lassen, die ich als Lizenznehmer betreue.“ Oder sie hätten andere L’Osterien in anderen Städten unterstützt. „Aber durch 2G und 2G plus krachten natürlich die Umsätze zusammen und damit das Arbeitsaufkommen.“

Freuen sich auf den Betrieb: Jan Hausen, Geschäftsführer und Joint Venture Partner bei L’Osteria (l.) und Micheel Ernst, Center Manager der Designer Outlets Wolfsburg (r.). Quelle: Tim Schaarschmidt

DOW auf Instagram: Wolfsburger freuen sich über L’Osteria-Wiedereröffnung

So habe man Urlaub der Mitarbeiter abgebaut und wo es notwendig war Kurzarbeit angemeldet. „Allerdings stocken wir als Arbeitgeber weiterhin freiwillig die Löhne in der Kurzarbeit auf, damit die Mitarbeiter netto auf circa 90 bis 100 Prozent am Ende kommen“, erläutert Hausen. Aktuell sei die Zeit für Gastronomen nicht einfach, meint Michael Ernst, Center-Manager der Designer Outlets Wolfsburg. „Aber wir sind uns sehr sicher, dass viele Kunden uns besuchen werden und vor allem auf den Sozialen Medien haben wir die Vorfreude schon gesehen.“ Die L’Osteria sei „ein wichtiger ‚Ankermieter‘“, auch weil sie sich „in der extrem wichtigen Lage als Bindeglied zur Stadt“ befinde.

Ernst spricht über weitere Eröffnungen, Hausen freut sich auf Betrieb

Was sich im DOW sonst noch so tun wird: „Da ist sicherlich der Umbau von HUGO BOSS zwecks Vergrößerung zu erwähnen, hier wird es eine Wiedereröffnung im neuen und größeren Shop im Frühjahr 2022 sein“, berichtet Ernst. Weitere Eröffnungen seien geplant, hierzu könne er aber noch nicht so viel verraten. L’Osteria-Chef Hausen freut sich jetzt erstmal auf den Start der Wolfsburger Filiale: „Wir haben eine gigantische Lust darauf, wieder in Wolfsburg für unsere Gäste tätig sein zu dürfen, das geht uns allen im Team so, vor Ort und in der Zentrale in Hannover.“

Von Niklas Jan Engelking