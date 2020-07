Wolfsburg

Die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) will Mitte 2021 ein eineinhalbjähriges Pilotprojekt mit Kleinbussen starten. Motto: „Flexible Bedienformen“. Die PUG-Ratsfraktion übt schon jetzt Kritik am Projekt und fordert eine flächendeckende Umsetzung. Am Dienstag, 7. Juli, berät der Strategieausschuss (16 Uhr, Ratssitzungssaal) über das Pilotprojekt.

Darum geht’s: Unter Mitarbeit des Regionalverbands Großraum Braunschweig will die WVG den Einsatz von Kleinbussen testen, die sich weder an feste Fahrzeiten noch an vorgeschriebene Routen halten müssen – sie sollen Lücken im Busfahrplan füllen. „Für die ersten Tests wurden die Stadt- und Ortsteile ausgewählt, bei denen insbesondere eine hohe Bevölkerungsdichte die notwendige Fahrzeugauslastung erwarten lässt“, schreibt die Stadt Wolfsburg in einer Pressemitteilung. Das Projekt kostet insgesamt 450 000 Euro, wovon die Stadt Wolfsburg 300 000 Euro trägt – es gibt Fördermittel (EFRE), außerdem beteiligt sich der Regionalverband an der Finanzierung.

Kleinbusse sollen flexibel fahren

So funktioniert’s: Eine bestimmte Software sammelt Kundenwünsche und errechnet für die Kleinbusse optimale Routen. Wichtig: Diese Kleinbusse sollen Anschlüsse zu den regulären Linienbussen schaffen, aber eben nicht parallel zu den Bussen fahren. Die WVG sieht diese Bedarfs-Kleinbusse als Ergänzung zum Linienverkehr und erhofft sich „Synergieeffekte“. Das Ziel ist klar formuliert: Diese Kleinbusse sollen Verbindungen zwischen Punkten ermöglichen, die der klassische ÖPNV (Öffentlicher Personen-Nahverkehr) nicht schafft. Laufen soll das Projekt von Mitte 2021 bis Ende 2022, „Anpassungen“ innerhalb des Pilotprojekts seien jederzeit möglich.

Aus den Erfahrungen des Pilotprojekts und des erweiterten Angebots an Anrufbussen will die WVG – in Abstimmung mit dem Regionalverband – ein neues ÖPNV-Konzept erarbeiten. Das auch die Alternative Grüne Route umfasst und – langfristig – „eine echte Alternative zum eigenen Auto“ werden soll.

PUG will Kleinbusse in ganz Wolfsburg fahren lassen

Im Prinzip findet die PUG-Ratsfraktion dieses Pilotprojekt gut. Sie fordert aber die Ausweitung der „Kleinbuslösung“ aufs ganze Stadtgebiet. Denn: „Es soll in drei Zonen den Einsatz von Kleinbussen geben. Im Nordwesten werden jedoch Kästorf und Sandkamp nicht angefahren. Im Nordosten fällt Vorsfelde-Süd unter den Tisch. Der gesamte Süden Wolfsburgs fehlt komplett in der Betrachtung des Konzepts“, sagt Detlef Barth, PUG-Mitglied des Bürgerdiensteausschusses. „Hier reden wir von Almke, Neindorf, Hattorf und Heiligendorf.“ 11 000 Wolfsburger würden „abgehängt“. Deshalb fordert die PUG: Das Pilotprojekt „flexible Bedienformen“ soll ganz Wolfsburg und nicht nur Teile von Wolfsburg umfassen.

