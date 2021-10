Stadtmitte

Das Vini d’Italia in der Schillerstraße hat einen neuen Mitarbeiter: Nando Costantini. Der Chef des ehemaligen Café Nando (jetzt Rizzo) kehrt damit räumlich zu seinen beruflichen Wurzeln zurück – nämlich auf die Piazza Italia. Schräg gegenüber des Weinspezialisten Vini d’Italia hatte er jahrelang sein Lokal betrieben.

Damit war 2019 Schluss. Costantini suchte eine neue berufliche Herausforderung und ging ins „Awilon“ im Wolfsburger Kunstmuseum zu seinem Freund Tom Graubner. Doch der schließt Ende Dezember sein Restaurant im Kunstmuseum.

Das Vini d’Italia suchte Verstärkung

Nando suchte deshalb einen neuen Job. Und fand ihn bei Eleonora Marrone im Vini d’Italia. Sie suchte gerade eine Verstärkung für ihr Team. Der Grund: Tochter Anita, die den Weinhandel in Fallersleben führte, hat gerade ihr zweites Kind bekommen – und ist im Mutterschaftsurlaub. „Mir ist es wichtig, dass sie sich ganz entspannt um ihre Familie kümmern kann“, erklärt Eleonora Marrone.

Deshalb übernimmt sie den Weinhandel in Fallersleben, Costantini das Vini in der Innenstadt. Die beiden kennen sich seit Jahrzehnten. Die Chemie stimmt. „Das Vini war eins meiner Lieblingsrestaurants“, sagt Nando. Eleonora Marrone gibt das Kompliment an ihn zurück: „Er kann phantastisch mit Kunden umgehen.“

„Sommernachtstraum“ wird wieder belebt

Das Vini ist eine neue berufliche Herausforderung für den Gastronomen: Denn es hat neben dem kleinen, aber feinen Restaurant eine großes Sortiment an Weinen und italienischen Spezialitäten. Nando freut sich auf seine neuen Aufgaben. Und: „Ich habe überall dort, wo ich gearbeitet habe, neue Dinge gelernt.“ Einige davon möchte der 53-Jährige jetzt im neuen Job umsetzen.

Eins ist schon neu: Das Vini öffnet jetzt statt ein- nun zweimal in der Woche abends. Außerdem sollen zwei äußerst beliebte Klassiker aus dem Café Nando am Vini wieder aufleben: die Feuerzangenbowle und die „Sommernachtstraum“-Aufführungen. Nando Costantini freut sich nicht nur darauf, sondern auch auf seine Arbeit hinterm Vini-Tresen: „Für diesen persönlichen Kontakt zu Kunden hatte ich früher in meinem Café viel zu wenig Zeit.“

Von Sylvia Telge