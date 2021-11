Wolfsburg

Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) will private Bauherren künftig zur Installation von Solaranlagen verpflichten. Noch in dieser Wahlperiode will Lies dafür ein neues Klimaschutzgesetz beschließen. „Wir müssen natürlich auch als Land mit gutem Beispiel vorangehen und in unsere eigenen Immobilien wie auch die eigenen Fahrzeuge investieren“, sagte der SPD-Politiker vergangene Woche dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, zu dem auch die WAZ gehört. Was halten die Wolfsburger Ratsfraktionen von der Idee? Die WAZ hat nachgefragt.

Olaf Lies bedient „grün-ideologische Wolkenkuckucksheime“, meint Thomas Schlick, Fraktionsvorsitzender der AfD in Wolfsburg. „Wenn keine Sonne scheint, dann liefern 1000 Solardächer genauso wenig Strom, wie zehn Solardächer“, so der AfD-Politiker. Darum müsse man dahin kommen, dass die Anlagen nur gebaut und gefördert werden, wenn sie sich auch wirtschaftlich rechnen oder einen zusätzlichen Zweck erfüllen.

Andreas Klaffehn (PUG) findet es durchaus sinnvoll, „neben gewerblichen Dächern auch private Dächer mit solchen Anlagen zu versehen.“ Das schreibt der Politiker auf WAZ-Anfrage. Aber: Die Baukosten seien in den letzten fünf Jahren erheblich gestiegen. Und eine Photovoltaik-Pflicht würde die Kosten weiter erhöhen. Abhilfe könnten steuerliche Erleichterungen schaffen.

Anreize statt Pflichten?

Hans-Georg Bachmann (SPD) findet, es brauche in Wolfsburg und ganz Deutschland mehr Photovoltaik. „Im Idealfall werden in Zukunft alle Dachflächen dafür genutzt. Die Energiewende können wir nur schaffen, wenn wir gerade die Photovoltaik massiv fördern und ausbauen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende. Dabei seien Anreize aber besser geeignet als Pflichten.

Deutschland hat sich außerdem mit dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. „Doch große Ziele kann man nur erreichen, wenn man auch etwas dafür tut“, schreibt Frank Richter, Fraktionsvorsitzender der Grünen auf Anfrage. Daher halte die Fraktion eine Solarpflicht für private Neubauten für wichtig, darüber hinaus auch bei öffentlichen Gebäuden, Gewerbegebäuden und bei umfangreichen Sanierungen. Ein entsprechendes Gesetz sei daher notwendig. Eine Pflicht würde sich auch positiv auf den Markt auswirken: Solaranlagen würden günstiger und damit weniger Förderung notwendig.

Die Fraktion FDP/Volt verweist auf die Forderung des Bundesverfassungsgerichts nach einer konkreteren Klimagesetzgebung. Dieses hatte im April geurteilt, dass das aktuelle Klimaschutzgesetz in Teilen nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Meiners Fraktion ist der gleichen Meinung. Aber man dürfe den Druck nicht an private Bauherren weitergeben. Ferner würde eine Photovoltaikpflicht andere erneuerbare Energiequellen künstlich einschränken. „Offen wären wir in dieser Hinsicht bei einer derartigen Verpflichtung jedoch gegenüber öffentlichen Gebäuden“, schreibt Meiners auf Anfrage.

Christoph-Michael Molnar ist der neue CDU-Fraktionsvorsitzende in Wolfsburg. „Bei Wohnhäusern befürworte ich ebenfalls eine Installation solcher Anlagen, sie sollte aber nicht gesetzlich verpflichtend für Neubauprojekte sein“, so der CDU-Politiker auf Anfrage. Gerade junge und einkommensschwache Familien würde eine solche Pflicht sehr hart treffen. „Wohneigentum darf nicht der Oberschicht vorbehalten sein“, meint Molnar. Auch für ihn sind Anreize der bessere Weg, zum Beispiel durch Förderungen. Grundsätzlich sei Klimaschutz aber „eines der höchsten Ziele unserer Zeit.“

Wie viele Solaranlagen betreibt die Stadt Wolfsburg auf ihren Gebäuden? Für die Stadt Wolfsburg gibt es bereits eine Photovoltaik-Vorgabe: Bei neuen Gebäuden seien die Solarscheiben bereits Pflicht, schreibt die Stadt auf Anfrage. Auf 20 Dächern der Stadt entstehe schon jetzt Solarstrom: Zum Beispiel auf dem Ratsgymnasium, der Grundschule Mörse, der Kita Vorsfelde oder der Berufsfeuerwehr. Alle städtischen Solarscheiben zusammen haben eine Fläche von 3600 Quadratmeter. Sie können zwischen 350.000 und 440.000 Kilowattstunden erzeugen, je nach Bedingungen wie Neigungswinkel oder Sonneneinstrahlung. Zum Vergleich: eine vierköpfige Familie verbraucht etwa zwischen 4000 und 5000 Kilowattstunden Strom jährlich.

Die meisten Fraktionsvorsitzenden halten eine Gesetzesänderung noch in diesem Jahr für realistisch. „Wenn man will, ist vieles möglich“, meint Hans-Georg Bachmann (SPD). Thomas Schlick von der AFD: „Wenn sich die großen Fraktionen aus SPD und CDU einig sind, dann können sie wie gewohnt die Dinge durch den Landtag peitschen.“ „Wenn es dafür politische Mehrheiten gibt, sollte dem Vorhaben nichts im Weg stehen“, glaubt Frank Richter von den Grünen. Andreas Klaffehn (PUG) ist ebenfalls optimistisch, „da bereits seit geraumer Zeit darüber diskutiert wird.“

