Stadtmitte

Mit einem sehr erlebnisreichen Programm startet das Phaeno in die Sommerferien. Zwei Sonderausstellungen bieten den Besuchern die Möglichkeit, mit Trickfilmen zu experimentieren und an ungewöhnlichen Großinstrumenten musikalische Klänge zu entdecken.

„Es brummt hier wieder“, freut sich Geschäftsführer Michel Junge im allgemeinen Lärm der Exponate im Innenbereich des Phaenos. Lebhaftes Treiben herrschte im Science Center in allen Ecken und natürlich auch im Bereich der neuen Exponate, die zu tollen Spielereien einladen.

Anzeige

Phaeno: Experimente mit einer Kamera

Im Krater ist eine riesige Kulisse auf dem Boden angelegt. Hier können sich Menschen hinlegen und mit verschiedensten Requisiten Fotos von sich machen lassen von einer Kamera, die hoch über dem Boden hängt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Am Bildschirm entsteht dann der Eindruck einer Frontalaufnahme. Drückt eine zweite Person auf den Auslöser entsteht so aus mehreren Bildern ein fantastischer Stop-Motion-Film, den man sich am Ende selbst per E-Mail schicken kann.

Das Phaeno-Ferienprogramm in Bildern:

Zur Galerie Bei dem bunten Programm in dem Wolfsburger Wissenschaftscenter kommt keine Langeweile auf.

„Wir haben bei den Requisiten bewusst auf Dinge gesetzt, die zum Thema Urlaub passen“, erklärt Kurator Davy Champion. „Die Leute möchten vielleicht gerade in dieser Zeit gerne ein bisschen Urlaubs-Feeling.“ Es kann aber auch eine Reise in die Fantasie werden. Dadurch, dass man auf dem Boden liegt, aus Kamerasicht aber frontal steht, kann man auch locker durch den Raum „fliegen“ im fertigen Stop-Motion-Film.

Kinder können im Phaeno in den Ferien eigene Trickfilme erstellen

An anderen Stationen lassen sich aus anderen Perspektiven und kleineren Maßstäben ebenfalls Trickfilme erstellen, die in einer E-Mail per Downloadlink dann heruntergeladen werden können. „So kann man etwas von hier mitnehmen“, erklärt Champion. „Und das kann man dann ja sogar noch weiter bearbeiten.“

Auch andere spannende auf Optik ausgelegte Werke gehören zur Sonderausstellung wie etwa Louis-Philippe Rondeaus „Liminal“, einem kreisförmigen Tor, durch das man sich hindurchbewegt, während eine Kamera ein Bild aufzeichnet, das verzehrt quasi als Timeline an die Wand projiziert wird. Hier können skurrile Bilder entstehen.

Die Außenanlage ist gestaltet vom Musikpädagogen und Künstler Michael Bradke. In riesigen Skulpturen sind Alltagsgegenstände zu Musikinstrumenten zusammengebaut wie etwa das Flaschofon, in dem verschieden große Flaschen mit verschiedenen Füllständen für unterschiedliche Töne sorgen, wenn sie mit den beiliegenden Klöppeln gespielt werden.

Auch vor dem Phaeno spielt die Musik

Es war den Verantwortlichen im Phaeno sehr wichtig, auch eine Außenfläche zu schaffen. „Die Leute sollen wie sonst auch den ganzen Tag hier verbringen, um in Ruhe alles auszuprobieren“, betont Michel Junge.

Öffnungszeiten im Phaeno werden verlängert Offiziell sind die Öffnungszeiten im Phaeno derzeit von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Auf der Internetseite www.phaeno.de wird auf der Startseite live die aktuelle Auslastung gezeigt, um Wartezeiten zu vermeiden, denn es dürfen nur 400 Personen gleichzeitig in der Ausstellung sein. Für die nächste Woche hat Geschäftsführer Michel Junge in Aussicht gestellt, dass bei der derzeitigen Besucherresonanz die Öffnung von Dienstag bis Sonntag erweitert wird. Die Sonderausstellungen im Sommerprogramm gehen bis einschließlich 26. August. Im Haus widmet sich eine Ausstellung der Optik und dem Film. Auf der Außenfläche gibt es große Musikexponate, eine Picknickfläche, Riesenseifenblasen, und mehrmals am Tag Wissenschafts-Shows. Die Gastronomie ist geöffnet.

Von Robert Stockamp