Wolfsburg

Da der Lockdown in die Verlängerung geht, bietet das Phaeno in Wolfsburg ab 21. Februar zwei unterschiedliche, kostenfreie Online-Workshops für Familien an. Kinder und Erwachsene basteln gemeinsam mit Phaeno-Mitarbeitern fantasievolle Märchenmaschinen oder erleben lustige Schattenmonster.

Aus Pappkartons, Schaschlikspießen und weiteren einfachen Materialien, die sich im Haushalt oder im Supermarkt finden lassen, bauen die Teilnehmer beim Workshop „Märchenhafte Maschinen“ zuerst eine Antriebsmechanismus. Danach werden die Märchenfiguren gebastelt und dekoriert. Aktuell können diese Maschinen auch mit Schneefiguren bestückt werden.

Beim Workshop „Schattenmonster“ kommen Kinder und Erwachsene den Geheimnissen von Schatten auf die Spur. Gemeinsam erleben sie wunderschöne Formen, erwecken Schattenmonster zum Leben und entwickeln kleine Schattengeschichten.

Die Workshops sind für Kinder ab 6 Jahren geeignet, die zuhause beim Basteln von einem Erwachsenen unterstützt werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung zum kostenfreien Workshop erfolgt über das Service-Center des Phaeno unter Tel. (0 53 61) 89 01 00.

Die Termine sind jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr am Sonntag, 21. Februar, und Mittwoch, 24. Februar: „Märchenhafte Maschinen“; am Sonntag, 28. Februar, und Mittwoch, 3. März: „Schattenmonster“.

