Corona verschärft durch Krankheitsfälle und Präventionsmaßnahmen die Personalnot in den Pflegeheimen. Antigen-Schnelltests helfen zwar, doch sie nehmen mehr Zeit in Anspruch, als ihr Name vermuten lässt. Müssen in einem Heim 100 Bewohner getestet werden, bedeutet das bei 20 Minuten pro Test mehr als 33 Stunden Arbeitszeit. Die Träger in Wolfsburg suchen zusätzliches Personal.

Diakonie sucht Ehrenamtliche und geringfügig Beschäftigte

„Die Personalsituation war schon vor der Pandemie angespannt“, sagt Katrin Zumkier, Sprecherin der Wolfsburger Diakonie. Vor allem Fachkräfte fehlten, und nur diese dürften die Schnelltests durchführen. Daher suche man für Betreuung und Pflege nun verstärkt Ehrenamtliche auf Basis einer Ehrenamtspauschale sowie geringfügig beziehungsweise kurzfristig Beschäftigte für Betreuung und Pflege der Bewohner – „idealerweise mit pflegerischen oder medizinischen Vorkenntnissen“.

Getestet werden anlassbezogen Bewohner, Mitarbeiter und Besucher, aber auch Friseure, Handwerker und Ärzte. Personen ohne Symptome werden routinemäßig getestet. „In Bereichen, in denen Menschen mit Demenz leben, wie beispielsweise im Hanns-Lilje-Heim, sieht unser Testkonzept die wöchentliche Testung aller Bewohnenden, Mitarbeitenden sowie Besuchenden vor. Wenn eine Infektion mit dem Coronavirus auftritt, testen wir unsere Mitarbeitenden bis zum Ende der Inkubationszeit täglich vor Dienstantritt“, erklärt Zumkier.

DRK muss für Testungen 2,5 bis 3 Vollzeitstellen bereitstellen

Das ist aufwendig. Die Mitarbeiter müssen Schutzkleidung anziehen und einen Abstrich im Rachen vornehmen – was für die Testperson nicht besonders angenehm ist. Die Auswertung muss dokumentiert, die Testumgebung desinfiziert sowie die Ausrüstung hinterher entsorgt werden. „Da die Tests auf Freiwilligkeit beruhen, ist voraussichtlich ein hoher Aufklärungsaufwand notwendig“, erklärt Thorsten Rückert, Vorstand vom DRK-Kreisverband Wolfsburg. Auch das DRK sucht Personal. „Wir gehen davon aus, dass wir für alle stationären Einrichtungen und die Sozialstation in Summe 2,5 bis 3 Vollzeitstellen bereitstellen müssten.“ Zudem versuche man, durch Stundenaufstockungen Zeit „freizuschaufeln“.

Auch die AWO will Schnelltests im AWO-Wohn- und Pflegeheim an der Goethestraße einsetzen und steht vor dem gleichen Problem. Die Personalkapazitäten reichen nicht aus.„Zur Umsetzung der nun möglichen Tests suchen wir Personal, welches das AWO-Wohn- und Pflegeheim in der Goethestraße unterstützt“, sagte Verbandssekretär Falk Hensel vom AWO-Bezirksverband Braunschweig.

Personalausfall kann oft nur durch Mehrarbeit kompensiert werden

Die Mehrarbeit belastet die ohnehin geforderten Altenpfleger zusätzlich. Laut einer Umfrage der Diakonie Deutschland gaben zwei Drittel der Befragten an, dass der durch Corona bedingte Personalausfall nur durch Mehrarbeit und Umverteilung von Personal kompensiert werden kann. 25 Prozent der Befragten berichteten von Kollegen mit Covid-19-Infektionen. 70 Prozent zufolge mussten Kollegen in ihrer Einrichtung wegen eines Verdachts in Quarantäne.

Stand Dienstag berichtete die Diakonie Wolfsburg von zwei infizierten Mitarbeitern im Seniorenzentrum St. Marien sowie fünf Beschäftigten im Emmaus-Heim. Bei den Heimen ist jede Unterstützung willkommen. So hilft der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen der Diakonie mit ehrenamtlichen Besuchsbegleitern. „Die Evangelische Jugend in Wolfsburg wird uns in den kommenden Monaten bei Besuchen von Angehörigen in unseren Senioren- und Pflegeeinrichtungen unterstützen“, lobt Zumkier. Der Fachkräftemangel lässt sich damit allerdings nicht lösen.

