Pflegeheim schließt: Nur ein Palliativ-Patient blieb im PUNS

Am Mittwoch war Stichtag für die Räumung des Pflege- und Nachsorgestützpunkts, kurz PUNS, im Ambulanzzentrum des Klinikums. 20 der zuletzt 43 dort gepflegten Menschen hätten das Haus an diesem Tag verlassen, nur ein Palliativ-Patient, der nicht mehr transportfähig ist, blieb in seinem Zimmer, erklärte Gesundheitsdezernentin Monika Müller in einem Pressegespräch am Nachmittag. „Wir stellen die ärztliche und medikamentöse Versorgung sicher, solange noch Bedarf da ist“, versprach sie.

Zwei Pflegekräfte aus dem PUNS wechseln sich bei der Sterbebegleitung ab. Den Auszug der anderen hatte die Heimaufsicht der Stadt Wolfsburg verfügt, weil sie angesichts der aktuellen Zustände nicht mehr länger für die Sicherheit der Bewohner und Bewohnerinnen garantieren konnte.

Grund für die Hauruck-Aktion sei, dass nicht mehr genügend Personal und auch keine Leitung mehr vor Ort verfügbar war, mit der die Stadt eine mögliche Unterstützung längerfristig hätte organisieren können, erklärte Müller. „Wir hatten uns das anders vorgestellt.“

Neues Wirtschaftskonzept fehlt

Den Pflegevertrag hatten die Pflegekassen ursprünglich zum 5. Oktober 2021 gekündigt. Bekannt sei das der Betreibergesellschaft schon seit Herbst 2020. Zwar könnte ein Pflegeheim auch ohne einen solchen Vertrag privat betrieben werden, allerdings müssten dann die Bewohnenden für alle entstehenden Kosten selbst aufkommen. Statt dessen gab es Gespräche der Betreiberin mit möglichen Käufern, die dann mit den Pflegekassen einen neuen Vertrag hätten abschließen können. Allerdings wäre dafür auch ein ganz neues Wirtschaftskonzept nötig gewesen, denn für die dauerhafte Pflege von Personen sei die Einrichtung im Obergeschoss und ohne eigenen Außenbereich in Form eines Gartens grundsätzlich nicht geeignet, erläuterte die Dezernentin.

Schon mehrfach war der Betrieb nach Beschwerden von der Heimaufsicht geprüft worden. Dabei habe es nicht nur Forderungen sondern auch Anregungen als Hilfe gegeben, versicherte die Dezernentin. Eine erneute Prüfung des Betriebs nach einer weiteren Beschwerde eines ehemaligen Bewohners hätte dann am Donnerstag abgebrochen werden müssen, weil niemand vor Ort war, der die maßgeblichen Fragen beantworten konnte. Mehr als die Hälfte der Belegschaft bestand aus Zeitarbeitskräften, viele waren krank gemeldet, andere im Urlaub. Das war der Tag, an dem sich die Ereignisse überschlugen, weil der potentielle Käufer dann zur Überraschung der Stadtverwaltung auch absprang und sich offenbar niemand mehr für die Organisation der Pflegedienste zuständig fühlte. Nähere Angaben dazu könne die Stadt nicht machen. Ein Kaufvertrag oder ein anderes notariell beglaubigtes Dokument liege der Verwaltung als Aufsichtsbehörde jedenfalls nicht vor – rechtlich zuständig sei aus ihrer Sicht deshalb weiterhin das PUNS gewesen, so Müller.

Ratlosigkeit im PUNS: Erst am Wochenende erfuhren Angehörige und Pflegekräfte, dass die Bewohnenden bis Mittwoch ausziehen sollten. Quelle: Boris Baschin

Ausgetragen wird der jetzt wahrscheinlich folgende Rechtsstreit auf dem Rücken der Gepflegten und Pflegenden. Eine Person sei am Wochenende ausgezogen, neun weitere am Montag, zwölf am Dienstag und 20 am Mittwoch, zählte Monika Müller auf. Die Menschen seien damit untergebracht, die Möbel würden zum Teil nachträglich abgeholt oder erst einmal eingelagert. Den Auszug organisierten zum größten Teil die Angehörigen selbst. Sechs Personen wurden laut Müller von ihren Familien aufgenommen, weil sie keinen Platz in einem anderen Heim gefunden haben. Ihnen dankte die Dezernentin sehr, ebenso wie Unternehmen der Pflege in Wolfsburg und auch im Landkreis Gifhorn, die freie Zimmer zur Verfügung stellten. 26 Menschen hätten im Stadtgebiet ein neues Zuhause in einem Heim gefunden, neun im näheren Umkreis und zwei außerhalb von Niedersachsen in der Nähe von Verwandten. Auf Nachfrage der WAZ musste die Dezernentin allerdings eingestehen, dass es dadurch zum Teil zu einer temporären Unterversorgung in anderen Einrichtungen in Wolfsburg kommt – denn die freien Zimmer waren auch dort vor allem wegen des Personalmangels nicht belegt.

„Mehr als satt und sauber geht unter solchen Umständen nicht. Und sauber bleibt irgendwann auch auf der Strecke“, erzählt eine Insiderin, die seit mehr als 30 Jahren bei unterschiedlichen Unternehmen in der Pflege gearbeitet hat. Anders als im Ambulanzzentrum gebe es bei den jetzt überbelegten Heimen aber langfristig eine Perspektive, versichert Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin. „Einige der Pflegekräfte des PUNS gehen vielleicht gleich mit den Gepflegten mit“, hofft Müller. Die Arbeitsagentur sei involviert, denn der Betrieb des PUNS werde jetzt nicht erst zum 5. November, sondern bereits zum Ende der Woche untersagt. Der Mietvertrag mit dem privaten Investor des Ambulanzzentrums läuft allerdings noch. Was aus den Räumen wird, nachdem auch der letzte Bewohner nicht mehr dort ist, ist noch unklar.

Furchtbare Situation

Die Stimmung am Mittwoch war niederschmetternd. „Ich habe noch nie so eine furchtbare Situation erlebt. Man hört überall Weinen und niemand weiß, wann wer abgeholt wird“, schreibt eine Pflegekraft, die angibt, sie habe mehrfach vergeblich um seelsorgerischen Beistand für die Bewohnenden und das Personal vor Ort gebeten.

