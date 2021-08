Wolfsburg

Wie konnte es nur soweit kommen? Am Freitag teilte die Stadt Wolfsburg mit, dass eine private Pflegeeinrichtung im Wolfsburger Ambulanzzentrum am Klinikum bis auf weiteres ihren Betrieb einstellt. 43 Bewohner brauchen jetzt sofort neue Heimplätze – und eine Handvoll Mitarbeiter hält den Betrieb aufrecht. Aktuell ohne Pflegeleitung. Die WAZ sprach mit Personal, Betroffenen und Angehörigen. Fest steht: Die Lage ist angespannt, der Druck ist groß und die Situation für alle enorm belastend.

Die Mitarbeiter sollen zum Teil aus der Presse von der Schließung erfahren haben. „Wir haben selbst einen Notfall-Dienstplan aufgestellt“, sagt Michael Berner, aktuell die einzige Pflegefachkraft in dem Haus.

Nachtschichten, Doppeldienste und wechselndes Personal

Nachtschichten, Doppeldienste, immer wieder wechselndes Personal mit Zeitverträgen und vor allem zu wenige Fachpersonal zerrten in der Vergangenheit an den Nerven aller. Missstände, die offenbar auch schon in der Vergangenheit durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) und durch die Landesbehörde der Heimaufsicht bemängelt worden sind. Abhilfe gab es scheinbar keine, denn jetzt hat die Pflegekasse den Versorgungsvertrag gekündigt. Und somit kann der Betrieb des Pflegeheims nicht mehr Aufrecht gehalten werden kann.

Im dritten Stock des Ambulanzzentrums am Klinikum ist die private Pflegeeinrichtung untergebracht. Jetzt muss sie schließen und alle 43 Bewohner brauchen ganz schnell neue Pflegeplätze. Quelle: Roland Hermstein

Dass es nun soweit gekommen ist, sei nicht überraschend, „aber wir Kollegen haben Geschäftsführung und Pflegedienstleitung immer wieder auf die chronische Unterbesetzung angesprochen“, sagt Berner. Es sei einfach alles „ausgesessen“ worden, so der 48-jährige Altenpfleger.

„Wir fühlen uns im Stich gelassen“

Seit einem Jahr arbeitet er in der Einrichtung. Sachlich, ruhig und vor allem offen und ohne Übertreibungen spricht er über die aktuell schwierige Situation. Seine Kollegen und er sind sichtlich mitgenommen, einige sind den Tränen nahe. „Wir fühlen uns im Stich gelassen. Und wir stehen in der Öffentlichkeit als die Buhmänner da.“ Denn: Der Betrieb könne nicht nur wegen fehlendem Personal, sondern auch wegen Mängel in der Pflege nicht mehr sicher gestellt werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Die WAZ sprach mit Bewohnern und Angehörigen. Eine 83-Jährige sagt, sie habe sich gut aufgehoben gefühlt, das Pflegepersonal sei gut zu ihr gewesen. Die Seniorin lebt seit 2017 in der Pflegeeinrichtung und war auch Mitglied im Heimbeirat. Der Umgang mit der Heimleitung – so sagt sie – sei indes schwierig gewesen, wenn sie auf Zustände wie fehlendes und überbelastetes Personal hinwies.

Diese beiden Bewohnerin der Pflegeeinrichtung, die jetzt akut schließen muss, können die Lage nicht verstehen. Sie haben sich vom Personal gut behandelt gefühlt, sagten sie der WAZ. Quelle: Boris Baschin

Mitarbeiter wissen nicht wie es mit ihnen weitergeht

Katrin und Karin Flaschel sind Angehörige, ihr Vater (83) wohnt in dem Heim. Sie sagen: „Die Mitarbeiter haben ständig gewechselt.“ Die Stimmung, so habe ihre Vater ihnen berichtet, sei zuletzt nicht gut gewesen. Auch von Mobbing ist die Rede. „Es gab Mitarbeiter, die haben ihre Pausen im Zimmer unseres Vaters verbracht, weil sie woanders keine Ruhe gefunden haben“, erzählen die beiden Frauen.

Katrin und Karin Flaschel: Der Vater lebt in der Einrichtung. „Wir sind entsetzt von der aktuellen Situation. Wie sollen wir so schnell einen neuen Pflegeplatz finden?“. fragen die beiden Frauen. Quelle: Boris Baschin

Dass in der Vergangenheit offensichtlich etwas schief gelaufen ist, liegt auf der Hand. Doch wie wird jetzt damit umgegangen? Die Mitarbeiter, die noch da sind, und selbst nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht, stehen unter enormer psychischer Belastung. Zusätzlich müssen sie die Bewohner betreuen, die – so heißt es – bis kommenden Mittwoch das Haus verlassen haben müssen und die Lage noch gar nicht erfasst haben.

„Das sind doch Menschen und keine Möbel!“

„Das sind doch Menschen und keine Möbel“, sagt Sabine Alexander, seit vier Jahren Alltagsbegleiterin in dem Haus. Und wie solle man als Angehöriger innerhalb weniger Tage einen Heimplatz finden – dann noch übers Wochenende?

Die Stadt schrieb in ihrer Mitteilung am Freitag, das verbliebene Personal werde von örtlichen Heimbetreuern und der Stadt unterstützt. Laut der Mitarbeiter seien bis Samstag eine Helferin vom DRK und zwei Mitarbeiterinnen aus dem Klinikum gekommen. Ohne vorherige Ankündigung. „Sie standen plötzlich vor der Tür. Aber das uns niemand Bescheid gibt, das kennen wir ja nicht anders...“, sagt Michael Berner resigniert. Den Frühdienst am Samstag bestritt in der Einrichtung laut Berner eine Kraft, den Spätdienst zwei. Für 40 Bewohner.

Es ist die Einrichtung an einen anderen Betreiber verkauft worden?

„Ich hätte auch einfach meine Sachen nehmen und gehen können“, sagt Küchenleiter Holger Saemann. „Aber wer versorgt dann die Menschen hier.“ Auch er weiß nicht, wie lang und ob er seinen Job noch behält. Die aktuelle Geschäftsführung behauptet in den Medien, dass Haus sei an einen anderen Betreiber verkauft worden. Davon wisse vom verbliebenen Personal aber niemand etwas. Dass es Interessenten gab, die vergangene Woche in dem Heim unterwegs waren, indes steht fest. Wolfsburgs Sozialdezernentin Monika Müller sagte am Freitag gegenüber der WAZ: „Die Vertragsverhandlungen sind aber aus verschiedenen Gründen gescheitert.“

Die WAZ konnte die Geschäftsführung, die auch eine Pflegeeinrichtung in Braunschweig leitet, für eine Stellungnahme bisher nicht erreichen. Die Pflegeleitung sei – sagen die Mitarbeiter – erst im Urlaub gewesen und jetzt krank. Und die Bewohner? Die 83-Jährige, mit der die WAZ sprach, weint: „Ich verstehe das alles nicht...“

Von Claudia Jeske