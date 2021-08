Wolfsburg

Die Ursprungsidee war super: Eine Einrichtung für Seniorinnen und Senioren direkt neben dem Wolfsburger Klinikum. Mit Tagespflege und Langzeitversorgung. Ganz nah am Bedarf. Quasi ein Selbstläufer. So dachte wahrscheinlich schon der erste Betreiber des PUNS auf dem Klieversberg. Jetzt ist die Pflege- und Nachheilsorge im Ambulanzzentrum erst einmal Geschichte. Zwangsweise geschlossen. Wann und ob das Heim mit 46 Plätzen wieder öffnen kann, steht in den Sternen. Und die stehen nicht gut. Wahrscheinlich ist, dass mehrere Beteiligte vor unterschiedlichen Gerichten landen.

Ambulanzzentrum am Klieversberg: Beim Presserundgang zur Eröffnung der Einrichtung waren noch alle guten Mutes. Quelle: Sebastian Bisch (Archiv)

Mängel stellte die Heimaufsicht in der Einrichtung schnell fest. Nach gut zwei Jahren gab es den ersten Besitzerwechsel, nach weiteren knapp drei Jahren sollte eigentlich letzte Woche der nächste über die Bühne gehen. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse und die Stadt Wolfsburg regelt jetzt im Rahmen der Gefahrenabwehr die Sicherstellung der Versorgung für die Bewohner und Bewohnerinnen. Laut Stadtkommunikation sind zurzeit 15 heimeigene Pflegekräfte mit unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten in der Einrichtung beschäftigt. Einige befinden sich aber im Urlaub oder sind krankgeschrieben. Deshalb würden zurzeit acht Zeitarbeitskräfte sowie externe Pflegekräfte der AWO, des DRK von ViaCare und aus dem Klinikum eingesetzt. Die Regie übernimmt offenbar niemand – das Personal, das gerade vor Ort ist, entscheidet im Team, wer was macht.

Acht Menschen sollten Montag ausziehen

43 der 46 Plätze im PUNS waren belegt. Die ersten Personen wurden bereits in andere Heime verlegt oder von Angehörigen vorerst zu sich nach Hause geholt, weil es fast überall Wartelisten gibt. Acht Menschen sollten laut Stadtverwaltung am Montag ausziehen. Bis Mittwoch soll die PUNS-Etage ganz leer sein.

Ganz nah dran am Bedarf: Das Ambulanzzentrum (oben rechts) neben dem Klinikum auf dem Klieversberg im Eichelkamp. Quelle: Matthias Leitzke

Die Geschäftsführung des PUNS sei weiterhin verantwortlich, aber „weder vor Ort noch tatsächlich erreichbar“, hieß es von Seiten der Stadtkommunikation. Auf Email-Anfrage meldete sich die Geschäftsführerin und Gesellschafterin telefonisch am Montagnachmittag dann bei der WAZ. Sie erklärte, sie hätte mit einem am Donnerstag abgesprungenen Käufer des PUNS aus Rheinland Pfalz vertraglich vereinbart, dass diesem bestimmte Befugnisse schon übertragen werden. Er sei daraufhin letzte Woche mit fünf Pflegekräften an- und überstürzt wieder abgereist, er habe sie persönlich lediglich per Fax am Donnerstagnachmittag davon unterrichtet. „Wir waren alle schockiert, es ist für niemanden eine schöne Situation“, sagt sie.

Wegen der rechtlich schwierigen Lage habe sie nicht vor Ort sein können, telefoniere aber seit Freitag herum. Selbstkritisch merkt sie an, sie habe bei Übernahme des PUNS die Situation falsch eingeschätzt und müsse zugeben, dass es ihr nicht gelungen sei, die strukturellen Mängel abzustellen. „Das größte Problem ist das Fachkräfteproblem. Aber wir haben die Quote immer erfüllt.“ Schwieriger sei es mit der Dokumentation von Leistungen. „Was nicht dokumentiert wird, gilt als nicht erbracht.“ Tatsächlich war noch vor Kurzem eine 38,5-Stunden-Stelle für die Dokumentation durch eine Fachkraft online ausgeschrieben.

Mitarbeitende vor Ort berichteten der WAZ allerdings, sie jedenfalls seien bisher nicht angerufen worden und hätten auch keine offizielle Information vom Unternehmen, wann der Betrieb eingestellt wird und wie es für sie weitergeht. Genau das weiß die Geschäftsführung auch noch nicht genau.

Große Angst und Verunsicherung herrscht weiterhin bei den Gepflegten und ihren Angehörigen. Bei der Hotline, die die Stadt Wolfsburg für sie eingerichtet hat, gingen am Wochenende 22 Anrufe ein. „Hauptsächlich werden Fragen beantwortet sowie Beratungen durchgeführt. Einige Personen benötigen aber auch persönlichen Zuspruch“, sagt Stadtsprecher Daniel Gruß.

