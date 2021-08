Pflege-Mängel: Seniorenheim Puns in Wolfsburg schließt bis auf weiteres

Wolfsburg

Diese Nachricht hat Dutzende von Angehörigen überrumpelt: Das Puns-Pflegeheim am Klieversberg wird bis auf weiteres geschlossen, die Bewohnenden müssen auf andere Einrichtungen verlegt werden. Grund sind pflegerische Mängel und fehlendes Personal. „P.U.N.S.“ steht für Pflege- und Nachheilsorge-Stützpunkt. Der private Träger hat die Pflegeeinrichtung im Ambulanzzentrum am Klinikum seit Oktober 2016 betrieben. Insgesamt gibt es dort 46 Pflegeplätze, von denen aktuell 43 belegt sind.

„Pflegerische Versorgung der Bewohnerschaft perspektivisch nicht sichergestellt“

Die Stadt Wolfsburg gab am Freitag in einer Pressemitteilung als Grund für die Schließung gescheiterte Übernahmeverhandlungen mit einem potentiellen Kaufinteressenten an: „Der Heimbetrieb kann leider nicht aufrecht erhalten bleiben, weil die pflegerische Versorgung der Bewohnerschaft perspektivisch nicht sichergestellt ist.“

Bewohnerschaft muss verlegt werden oder Angehörige die Pflege übernehmen

Das Problem: Alle Bewohnerinnen und Bewohnern müssten zeitnah in andere Heime verlegt oder in Einzelfällen auch bei Angehörigen gepflegt werden. Die Stadt Wolfsburg informiere aktuell alle rechtlich Betreuenden, Vorsorgebevollmächtigten sowie Angehörigen. „Diese werden seitens der Stadt beraten und bei den erforderlichen Umzügen der Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt, die Versorgung bis dahin wird in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Trägern vor Ort sichergestellt“, hieß es.

Pflegepersonal von gemeinnützigen Trägern unterstützt im Puns

„Das verbliebene Pflegepersonal von P.U.N.S. wird bereits mit Pflegepersonal von gemeinnützigen örtlichen Heimbetreibern und uns als Stadt unterstützt, so dass wir bis zum Umzug der Bewohnerschaft in andere Pflegeheime die Versorgung sicherstellen. Der unermüdliche Einsatz der Heimaufsicht und Wohlfahrtsverbände ermöglicht es, die mehr als 40 Menschen im P.U.N.S. weiter zu pflegen“, erklärt Stadträtin Monika Müller, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum, Sport. Die Stadt hat eine Notfall-Hotline eingerichtet.

Notfall-Hotline für Angehörige Die Stadt hat eine Notfall-Nummer für die Bewohnerschaft und vor allem deren Angehörige eingerichtet, die mit Mitarbeiterinnen der Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Soziales, zu folgenden Zeiten besetzt ist: Montag und Dienstag von 8.30 bis 16.30 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 17.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Erreichbar sind die Mitarbeitenden sowohl telefonisch unter Tel. 0171-865 31 21 und 0151-585 187 95 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@stadt.wolfsburg.de.

Stadträtin lobt die Solidarität der Pflegeanbieter

„An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich für die großartige Solidarität der örtlichen, gemeinnützigen Pflegeanbieter sowie deren unkomplizierte Unterstützung zum Wohle der pflegebedürftigen Menschen bedanken“, betont die Stadträtin.

Das Puns befindet sich im dritten Stock des Ambulanzzentrums am Klinikum. Dort wurde stationäre wie auch Kurzzeitpflege angeboten.

Dieser Text wird aktualisiert.

