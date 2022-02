Wolfsburg

Kosten, Personal und Organisation: Die Stadt befindet sich mitten in den Planungen für das neue Impfzentrum. Das soll Ende März für möglicherweise notwendige Viertimpfungen im CongressPark eröffnen. In der WAZ verrät die Verwaltung Details.

Fest steht: Das neue Impfzentrum wird von der Fläche her deutlich kleiner als das, was die Stadt in der Zeit von Mitte Februar bis Ende September 2021 im gesamten CongressPark betrieb. Maximal zwei Impflinien plant die Stadt in der sogenannten Blackbox, dem kleinen Saal des Veranstaltungszentrums. Dort sollen pro Tag bis zu 1000 Impfungen stattfinden.

Bis zu zehn Personen sollen zeitgleich im CongressPark impfen

Pro Impflinie sollen fünf Personen im Einsatz sein, die impfen dürfen. Hinzu kommen zwei Ärzte. Je nachdem, ob beide Impflinien geöffnet sind oder nicht, sollen außerdem zehn bis 20 Kräfte vor Ort sein, die organisatorische Aufgaben übernehmen und für die Sicherheit sorgen. „Weiterhin wird die ‚Koordinierungsstelle Mobile Impfteams‘, welche derzeit im Gesundheitsamt untergebracht ist, in den CongressPark umziehen“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Die Verwaltung wolle zunächst „stadtintern“ um Personal für das neue Impfzentrum werben. „Hinzu kommen Kräfte der Malteser und des Deutschen Roten Kreuzes, die bereits seit Oktober in den Mobilen Impfteams der Stadt Wolfsburg tätig sind“, sagt Wichmann.

Geschlossen: Seit Ende September gibt es im CongressPark keine Impfungen mehr. Stattdessen finden wieder Veranstaltungen statt. Quelle: Roland Hermstein

Auch Ärzte im Ruhestand können zum Einsatz kommen

Bei der Suche nach Ärztinnen und Ärzten für das Impfzentrum greift die Stadt auf einen Pool der Kassenärztlichen Vereinigung zurück. Dem gehören unter anderem niedergelassene Ärzte und Klinikärzte an, aber auch Mediziner, die bereits im Ruhestand sind.

Im vergangenen Jahr arbeiteten zudem zahlreiche Bundeswehrsoldaten im Impfzentrum. Ob das wieder so sein wird, ist Wichmann zufolge noch ungewiss: „Bundeswehrsoldaten können dann zum Einsatz hinzugezogen werden, wenn weiteres Personal benötigt wird, das nicht anderweitig besetzt werden kann.“

Wann kommt die vierte Impfung? Noch gibt es von der Ständigen Impfkommission (Stiko) aufgrund mangelnder Daten keine Empfehlung zur vierten Corona-Impfung. Verschiedene Experten gehen aber davon aus, dass eine solche Empfehlung folgen wird. Verstärkt ein Thema werden könnte die Viertimpfung möglicherweise im April: Dann sollen auf die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe auf den Markt kommen.

Ehemaliges Impfzentrum kostete 5,7 Millionen Euro

Zu der Frage, wie viel das neue Impfzentrum kosten wird, macht die Stadt noch keine Angaben – eine belastende Auskunft sei derzeit nicht möglich. Anders ist das beim bereits geschlossenen Impfzentrum: „Der Stadt sind 2021 für den Betrieb des Impfzentrums im CongressPark circa 5,7 Millionen Euro an Kosten entstanden“, erklärt Wichmann. Dabei musste die Stadt in Vorleistung gehen. Bund und Land sollen die Kosten aber „nach abschließender Rechnungsprüfung“ wieder erstatten.

Geplant ist, dass das neue Impfzentrum bis Ende des Jahres geöffnet bleibt – bis dahin hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Finanzierung zugesagt.

Abgesehen von der Blackbox stehen alle weiteren Säle des CongressPark auch nach dem Start des Impfzentrums weiterhin für Veranstaltungen zur Verfügung. Geschäftsführer Thomas Muth zufolge wird sich der Betrieb des Impfzentrums nicht spürbar auf andere Veranstaltungen auswirken.

Von Melanie Köster