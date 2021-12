Personal muss Corona-Regeln umsetzen – und trifft auf zunehmend genervte Kunden

Wolfsburg

Die Frau im Bäcker ist etwas ratlos. Sie wolle nur eine Tasse Kaffee trinken. „Ich bin doch geimpft“, sagt sie. Die Mitarbeiterin erklärt ihr, dass sie für den Verzehr im Haus einen aktuellen Testnachweis benötige. Seit Mittwoch gilt in Wolfsburg die Warnstufe 2 der niedersächsischen Corona-Verordnung. Wenn die Politik neue Corona-Regeln beschließt, müssen Händler, Bäcker oder Busfahrer viel erklären und viel ertragen. Nicht alle Kunden tragen die Schutzmaßnahmen mit, einige reagieren mitunter bockig.

„Es nervt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen langsam alle am Stock“, sagt Cadera-Geschäftsführerin Imke Wolf-Doettinchem. „Dabei setzen wir nur um, was in der Landesverordnung festgelegt wird.“

Die Diskussionen über die Corona-Regeln kosten Nerven und Zeit

In den Filialen stehen Hinweise am Tresen, man möge mit dem Personal nicht über die Maskenpflicht diskutieren. Die gilt ohne Ausnahme für die gesamte Kundschaft. Zu viel Zeit nahmen Debatten über die Gültigkeit von Attesten oder den Datenschutz in Anspruch. „Schließlich wollen wir schnellen Service bieten“, so Wolf-Doettinchem. Aber es gebe auch Menschen, die Verständnis für die Verkäufer zeigten, selbst jene, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können. Man habe Lösungen gefunden. Der eine oder andere Stammkunde werde nun vor der Filiale bedient.

Nun also 2Gplus. Die Beschäftigten müssen zwischen dem Verkauf von Brot, Brötchen und Kuchen wieder viel Aufklärungsarbeit leisten bei jenen, die nicht über die neuesten Regeln im Bilde sind. An den Eingängen hängen Hinweisschilder, die aber auch gerne übersehen werden. Die Chefin erwägt ohnehin, den Verzehr im Haus ganz einzustellen, andere Mitbewerber wie die Heide-Bäckerei Meyer haben es schon getan.

Manchen gehen die Regeln nicht weit genug – andere rebellieren

In Bussen haben Fahrerinnen und Fahrer schon seit langem Stress wegen der Maskenpflicht. „Wir haben aktuell über 20 000 Fahrgäste pro Tag, die letztlich einen Querschnitt durch die Gesellschaft abbilden“, sagt Geschäftsführer Timo Kaupert. „Hier kommt es tatsächlich auch zu Ausfällen beider ‚Extremlager‘ gegenüber dem Fahrpersonal.“ Die einen, weil vermeintlich nicht hart genug durchgegriffen werde. Die anderen, weil sie mit den Maßnahmen nicht einverstanden seien.

Maskenpflicht im Bus: Immer wieder müssen Fahrerinnen und Fahrer mit Fahrgästen über Corona-Regeln diskutieren. Quelle: Britta Schulze/Archiv

Den überwiegenden Teil könne das Personal durch besonnenes Handeln abfangen, erklärt Kaupert. Polizeieinsätze seien in Wolfsburg bisher die Ausnahme. Die Einhaltung der 3G-Regeln überprüfe das Personal für die Fahrscheinkontrolle. Die Beschäftigten wissen, wie sie sich verhalten sollen, wenn Fahrgäste keine gültigen Zertifikate vorweisen können. „Bei Problemen wird eine tägliche Besprechung mit dem Fahr- und Prüfpersonal einberufen. Generell geht es um Eigenschutz und Deeskalation, soweit dies möglich ist“, erklärt Kaupert.

Verzweifelte Angehörige vor den Kliniken

Ein besonders sensibles Feld sind auch Kliniken. In Wolfsburg dürfen Angehörige Patienten noch besuchen, wenn sie einen negativen Test vorlegen. In anderen Kliniken wie in Braunschweig gilt bereits Besuchsverbot. „Das sorgt häufig für Konflikte“, sagt Sebastian Wertmüller, Verdi-Geschäftsführer des Bezirkes Süd-Ost-Niedersachsen.

Gereiztheit der Kunden gegenüber dem Personal nimmt zu

„Es gibt auch eine zunehmende Gereiztheit gegenüber Verkäuferinnen und Verkäufern“, erklärt Wertmüller. Die Gewerkschaft empfehle Trainings für die Beschäftigten. „Das wird in vielen größeren Unternehmen angeboten, bei kleineren Betrieben ist das eher unrealistisch.“ Man könnte aber auch dort zumindest das Verhalten unter der Belegschaft absprechen, falls Kunden sich Regeln verweigerten oder sogar das Personal bedrohten.

Matthias Lange vom WKS Kaufhaus kennt solche Situationen. „Ich wurde beschimpft. Ich würde schon sehen, was ich davon habe.“ Er sagt aber auch, dass die meisten Kundinnen und Kunden viel Verständnis mitbrächten. Das Problem seien die vielen unterschiedlichen Regelungen. „Das bringt totale Unsicherheit.“ Künftig soll für Kunden im Einzelhandel 2G gelten. Einige lassen im Rahmen ihres Hausrechts schon jetzt nur geimpfte oder genesene Kunden in den Laden.

Mit Maske, Charme und Spiegel

Manchmal bekommen sich Kunden auch untereinander in die Flicken. Am vergangenen Samstag wurde im Aldi in Nordsteimke ein Supermarkt-Kunde von einem anderen bedroht, im DOW ging ein ­50-Jähriger auf Kunden und Polizisten los. Es sind Extremfälle, die aber zeigen, dass die Nerven blank liegen. Beim Personal, das immer wieder erklären, erinnern und ermahnen muss. Bei den Kunden, weil sie kaum noch durchblicken oder sich bevormundet fühlen.

Eine Frage der Perspektive Auch wenn man selbst genervt ist: Wer andere Menschen freundlich anspricht, findet eher Gehör und erreicht vielleicht sogar, dass sie ihr Verhalten ändern. So viel ist klar. Polizeisprecher Thomas Figge gibt noch einen Tipp zum Thema Kommunikation: Wer anderen gegenüber nicht als belehrend dastehen möchte, sollte aus eigener Perspektive sprechen und nicht kritisieren – auch wenn man sich selbst im Recht sieht. Wichtig sind Ich-Botschaften. „Ich muss versuchen, deutlich zu machen, dass ich mich gefährdet sehe“, erklärt Figge. „Man spricht von den eigenen Sorgen und Ängsten.“ Bei Diskussionen sollte man Verständnis für die Haltung des anderen zeigen und Worte wählen, die das Gegenüber nicht angreifen oder verletzen.

„Die Reizbarkeit und Genervtheit hat sich schon ein bisschen gesteigert“, stellt Lange fest. „Das geht einem ja selbst auch so, wenn man eine halbe Stunde Nachrichten hört und es nur um Corona geht“, sagt er. Was tun? Lange setzt auf Charme, wenn die Leute mal ihre Maske vergessen. „Es ist ja so: Wie man es in den Wald hereinruft, so schallt es heraus. Ich sage dann gerne: Machen Sie sich doch mal hübsch.“ Am Eingang des Kaufhauses steht ein Spiegel.

Von Christian Opel