Passend zur Weihnachtszeit: Charity-Karten helfen Kindern in der Region

Wolfsburg

In Zusammenarbeit mit der Kunststiftung Grove-Moldovan Art Foundation aus Braunschweig und dem Rollenmaler Peter Matzat präsentiert die Volksbank BraWo eine Kunstkarte unter dem Titel „Impressionen von fünf Städten der Region“. Die Auflage der Karten ist auf 2000 Stück limitiert.

Ursprünglich sollten die Bilder von Peter Matzat, die markante regionale Motive wie die Wolfsburger Autostadt, Gifhorner Mühle, Peiner Eule oder den Braunschweiger Löwen zeigen, zuerst in einer Ausstellung der Rom-Art Galerie präsentiert werden. Corona bedingt musste zwar die geplante Vernissage auf 2021 verschoben werden, der Verkauf der Kunstkarte ist jedoch wie geplant gestartet: Für jeweils drei Euro können die Karten in den Wolfsburger Geschäftsstellen Am Mühlengraben und in der Porschestraße sowie weiteren ausgewählten Geschäftsstellen der Volksbank BraWo erworben werden.

Anzeige

„Diese schöne Klappkarte bietet sich als Sammlerstück aber auch besonders in der kommenden Weihnachtszeit für den Versand der persönlichen Weihnachtsgrüße an. Und die Erlöse werden von uns gespendet“, sagt Michael Pannwitz, Leiter Individualkunden von der Volksbank BraWo.

Kleine Kunstwerke über die Region für die Kinder der Region

Das Konzept, das hinter dem Verkauf der Kunstkarte des Künstlers Peter Matzat steht, ist einfach: Pro verkaufter Karte kommt der Erlös zu hundert Prozent der Kinder- und Jugendarbeit in der BraWo-Region zu Gute. „Der Künstler stellt gekonnt wesentliche Merkmale und Sehenswürdigkeiten der Städte unserer Region, in der wir und unsere Kunden zu Hause sind, auf einer Karte dar“, freut sich Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg von der Volksbank BraWo, über die besonderen Kunstkarten. Pannwitz ergänzt: „Wir bedanken uns herzlich bei Hans Joachim Grove für die großartige Idee und die gute Zusammenarbeit“.

Grove, Eigentümer der Rom-Art Galerie sagt dazu: „Künstler sind Seismografen der Gesellschaft und so spiegeln die Impressionen dieser Städtekarte von Peter Matzat auch die individuellen, visuellen Blickpunkte dieser Städte sich auf der Kunstkarte wieder.

Farbrolle statt Pinsel

Jedes seiner Bilder ist wie ein Knall: Kräftige Farben, scharfe Konturen und räumliche Tiefe zeichnen sie aus. Der gebürtige Helmstedter Peter Matzat hat mit seiner Rollenmalerei einen sehr besonderen Malstil entwickelt: Für seine Bilder verwendet der Künstler eine spezielle Rollentechnik, die – ob Landschaft oder Portrait – immer außergewöhnliche Wirkungen erzielt.

Von der Redaktion