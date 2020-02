„Party like Gatsby“: Vorverkauf für die Tickets startet

Wolfsburg

Zur dritten Auflage der Partyreihe „Party like Gatsby“ am Samstag, 24. Oktober, werden wieder mehr als 2000 Besucher im Wolfsburger CongressPark erwartet. Der Online-Vorverkauf für die ersten 500 „Early-Birds“-Tickets beginnt am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr auf der Internetseite des CongressParks. Im Vorjahr war das erste Ticket-Kontingent innerhalb weniger Stunden vergriffen.

Registrierungen sind ab sofort möglich

Fans der „Gatsby“-Partyreihe können sich bereits jetzt online unter events.partylikegatsby.eu/wolfsburg-2020 registrieren und erhalten am Sonntag eine Stunde vor Verkaufsbeginn eine Erinnerungs-Mail mit dem Ticket-Link zum Onlineportal von „Party like Gatsby“. Die Ticketpreise will der CongressPark erst zum Start des Vorverkaufs bekannt geben.

Das Programm der diesjährigen Party sei derzeit noch in Planung. „Die Besucher können sich aber schon jetzt auf eine berauschende Partynacht ganz im Stil der goldenen Zwanziger mit talentierten Künstlern, Akrobaten, Tänzern und vielen weiteren Showacts freuen“, teilte der CongressPark mit.

Der reguläre Kartenverkauf für die Party beginnt am 1. April. Last-Minute-Tickets sollen ab dem 1. Oktober in den Verkauf gehen. Je nachdem, wie groß der Ansturm auf die Tickets ist, könnte es nach Veranstalterangaben noch eine Aufstockung des Kartenkontingents geben.

