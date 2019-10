Wolfsburg

Angelika Jahns gibt den Platz frei für Christoph-Michael Molnar: Beim Kreisparteitag am Freitagabend hat die 64-Jährige den Vorsitz abgegeben und damit mehrere neue Weichen gestellt. Es sei Zeit, die Verantwortung an die junge Generation abzugeben, so die Warmenauerin.

Und das tut sie wirklich: Christoph-Micha...