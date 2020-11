Westhagen

Genug Platz ist da – aber parken darf hier keiner: Ein rot-weißer Poller versperrt die Zufahrt zu einer Asphaltfläche an der Halberstädter Straße in Westhagen. Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums fordern, den Bereich freizugeben, denn freie Parkplätze sind am Schulzentrum rar.

„Einige Schülerinnen und Schüler haben eine längere Anfahrt“, sagt Schülervertreter Oliver Kraszewski. Der 18-Jährige kommt selbst aus Westhagen und braucht zehn Minuten zu Fuß zur Schule. Mitschülerin Isabel Heluszka dagegen wohnt in Boimstorf bei Königslutter – die Fahrt mit Bus, Bahn oder Sammeltaxi ist für sie mit Umwegen und langen Umstiegszeiten verbunden, sodass das Auto für sie die erste Wahl ist.

Die Fläche darf seit Umgestaltung der Halberstädter Straße nicht genutzt werden

Kraszewski hat bei den Schülern nachgefragt: „22 aus der Q2 und etwa neun aus der Q1 sind auf einen Parkplatz angewiesen.“ Ein Dutzend Autos und einige Motorräder hätten auf der Asphalt-Fläche bislang Platz gefunden. Doch seit Oktober vergangenen Jahres sei die Fläche abgeriegelt. Die Schüler wichen auf Parkpätze für Anwohner und Lehrkräfte aus – worüber diese sich wiederum beschwert hätten.

Genau genommen ist die Fläche schon seit Abschluss der Umbauarbeiten der Halberstädter Straße im Jahr 2016 gesperrt. Nur hielt sich nicht jeder daran. Unbekannte entfernten den Sperrpfosten, woraufhin sich die Fläche schnell wieder mit Autos füllte. Schließlich ließ die Stadt zusätzlich zum Poller Betonklötze am Fußweg aufstellen. „Da dieser für die Belastungen nicht ausgelegt ist und als Gehweg auch genutzt wird, wurde dieser technisch geschützt und eine illegale Befahrung ausgeschlossen“, teilte die Stadt mit.

Die Schulleitung schlägt Alternativen vor

„Das Problem ist hinlänglich bekannt“, sagt Schulleiter Dr. Thomas Lohmann. Er habe den Schülervertretern vorgeschlagen, in der Dessauer Straße zu parken und mittelfristig Parkbuchten am Dresdener Ring nach dessen Umbau zu nutzen. „Damit ist aber das Problem nicht gelöst, dass man sich mit den Anwohnern in die Quere kommt“, meint Kraszewski.

Aufhorchen lässt eine Anmerkung der Stadt zum neuen Parkplatz mit mehr als 80 Stellplätzen, der im Zuge der Umgestaltung der Halberstädter Straße östlich des Discounters entstand: „Für die Oberstufenschüler ist der neue Parkplatz ebenso nutzbar wie für die Lehrer und hat ausreichend Kapazitäten.“ An der Zufahrt aber weisen Schilder darauf hin, dass von 7 bis 15 Uhr dort nur Lehrkräfte parken dürfen. Immerhin arbeiten rund 100 Lehrer im Schulzentrum, von denen ein Teil auch Parkplätze braucht. Doch wer darüber entscheiden darf, beziehungsweise ob die Fläche zum Schulgelände gehört, ist unklar. Direktor Lohmann, der im vergangenen Jahr ans ASG wechselte, hat selbst eine Anfrage an die Stadtverwaltung gerichtet, um zu klären, wo genau die Grenzen der Liegenschaft verlaufen.

Nur für Lehrkräfte: Den neuen Parkplatz hinter dem Discounter an der Halberstädter Straße dürfen die Schüler nicht nutzen. Quelle: Christian Opel

Und was wird aus dem ungenutzten Asphaltplatz? „Laut Schulkonzept steht diese Fläche derzeit für die Nutzung als Aufenthalts- oder Multifunktionsfläche der Schule zur Verfügung“, erklärt eine Stadtsprecherin. Die Fläche sei nicht gewidmet und werde für die Umgestaltung des Schulhofes frei gehalten. „Das ist mir neu“, meint Lohmann. Er will auch dazu noch einmal mit der Stadt Gespräche führen. Denkbar wäre, dass die Fläche für mögliche Neubauten der Schule vorgehalten werden soll.

Fest steht: Die Betonpoller werden vorerst wohl nicht weichen...

