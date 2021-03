Stadtmitte

Ein Leuchtturmprojekt bei der bisher durchaus positiv verlaufenen Sanierung des Handwerkerviertels wird wohl noch imposanter: Gewerbe und Wohnraum für Studierende und Auszubildende sollen in einem neuen Gebäude im Schachtweg am Durchgang zur Schlosserstraße entstehen – auf nicht nur fünf, sondern sogar auf sechs Stockwerken, wie die Aktualisierung der Verwaltungsvorlage zeigt. Außerdem werden die Grundstücke mit den jetzigen Hausnummern Schachtweg 5, 7 und 9 zusammengelegt – und so entsteht laut Stadtplanerin Silke Lässig noch mehr Platz für die Tiefgarage unter dem Gebäude. 30 Stellplätze sind dort vorgesehen, zuzüglich zu denen auf den umliegenden Straßen.

Das reiche nie im Leben aus, kritisierte Jens Tönskötter (PUG), der selbst im Handwerkerviertel wohnt und Mitglied im Ortsrat sowie im Sanierungsbeirat ist. „Das entspricht einem Stellplatz für sechs Betten“, hat er ausgerechnet. Und das, obwohl neben dem Gewerbe im Erdgeschoss auch die Einrichtung eines Großfamiliennestes im Gebäude geplant ist. Einwände des Sanierungsbeirates und der Auszubildenden, die die beiden im Handwerkerviertel ansässigen Berufsschulen besuchen, würden einfach nicht gehört, beschwert er sich.

Jens Tönskötter (PUG): „Die Parkplätze reichen nie im Leben aus.“ Quelle: privat

Hintergrund: Schon seit Jahrzehnten gibt es Probleme im Viertel, weil die Berufsschüler nicht wissen, wo sie günstig parken können. Darauf hatte auch der Stadtschülerrat bereits mehrfach hingewiesen und kürzlich erst gefordert, dass Schüler und Schülerinnen in der gesamten Innenstadt künftig Anwohner-Parkzonen und außerdem verbilligt oder am besten noch kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen dürfen.

Konzept: Stadtplanerin Silke Lässig erläuterte im Planungs- und Bauausschuss wie das neue Gebäude im Schachtweg einmal aussehen könnte. Quelle: Screenshot /Stadt Wolfsburg

Deshalb jetzt an dieser Stelle noch mehr Parkplätze zu planen, sei aber der falsche Weg, meinen SPD, Grüne und Linke. „Wenn wir eine Verkehrswende wirklich wollen, ist die Verknappung von Parkraum in der Innenstadt notwendig, damit wir eine Chancengleichheit für den ÖPNV schaffen“, ist Hans-Georg Bachmann überzeugt und erhielt Rückendeckung von Bastian Zimmermann. Solange ein Parkschein billiger sei als eine Busfahrkarte, werde es nicht gelingen, die Menschen vom Umsteigen zu überzeugen. Bauausschuss-Vorsitzender Frank Richter bezeichnete das Gesamtkonzept als eine Bereicherung.

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide merkte außerdem an, dass die rechtlich geforderte Anzahl an Stellflächen nachgewiesen sei, außerdem ein spezieller Platz für Fahrräder auf der Fläche angeboten werden soll, „und wir erarbeiten gerade ein neues Buskonzept“. Bei zwei Gegenstimmen der PUG votierte der Ausschuss für die Verwaltungsvorlage.

Von Andrea Müller-Kudelka