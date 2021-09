Wolfsburg

Der Internationale Safe Abortion Day am 28. September ist der jährlich wiederkehrende Internationale Aktionstag für einen sicheren, entkriminalisierten, kostenfreien Zugang zum Schwangerschaftsabbruch. 2021 steht der Aktionstag in Deutschland unter dem Motto „150 Jahre Widerstand gegen Paragraf 218 StGB – es reicht!“ Die WAZ hat mit Ann-Leonie Wiechmann und Uwe Niehus von der Beratungsstelle Profamilia über das Tabu Schwangerschaftsabbruch gesprochen.

Worum geht es in der Abtreibungsdebatte?

Ann-Leonie Wiechmann: Der Safe Abortion Day macht darauf aufmerksam, dass Frauen ein Recht auf einen sicheren Zugang zu einem Abbruch haben. In Deutschland wird debattiert, wie mit dem Paragrafen 218 umgegangen wird. Dieser Paragraf stellt einen Schwangerschaftsabbruch unter Strafe. Der Abbruch bleibt straffrei, wenn er in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen passiert und zwischen dem Pflicht-Beratungsgespräch und dem Eingriff drei Tage liegen. Wir als Profamilia fordern, dass der Paragraf 218 und 219 komplett abgeschafft wird.

Uwe Niehus: Es heißt zwar straffrei, aber dennoch bleibt es illegal, weil die Sätze im Strafgesetzbuch stehen. Im Grunde ist es eine Diskussion um Entscheidungsfreiheit. Die Frauen müssen eine freie Entscheidung treffen, ohne Druck und ohne Repressalien befürchten zu müssen. Wegen des Paragrafen werden nicht nur die Frauen kriminalisiert und stigmatisiert, ebenso die Ärztinnen und Ärzte, die einen Abbruch durchführen. Viele haben Angst, dass sie angezeigt werden und daher bieten sie den Abbruch nicht an. Außerdem fordern wir, dass der Abbruch eine Kassenleistung wird. Bisher werden die Kosten für Geringverdienerinnen übernommen, dabei kostet ein Abbruch bis zu 550 Euro.

Profamilia Wolfsburg kritisiert die Paragrafen 218 und 219

Früher war ein Schwangerschaftsabbruch für die Frau lebensgefährlich, in der DDR war der Eingriff legal, nach der Wiedervereinigung wurde er in ganz Deutschland kriminalisiert. Die Schwangeren müssen sich beraten lassen und drei Tage bis zum Eingriff warten – ausharren eventuell. Wie hat sich die Arbeit der Profamilia geändert?

Niehus: Den Bundesverband der Profamilia gibt es seit 1952, seit 1974 in Wolfsburg. Profamilia ist eine Initiative von Medizinerinnen und Medizinern. Die Frauen haben bis zu zwölf Kinder bekommen, sodass die Eltern keine Zeit mehr für sie hatten und die Kinder verkümmerten. Daher ging es in den ersten zwei Jahrzehnten nach der Gründung um Familienplanung und Verhütung.

Helfen verzweifelten Frauen: Ann-Leonie Wiechmann und Uwe Niehus von Profamilia Wolfsburg. Quelle: Roland Hermstein

Wiechmann: Die Paragrafen 218 und 219 wurden 1995 eingeführt, seitdem existiert die Pflichtberatung bei Schwangerschaftskonflikten. Profamilia war eine der ersten Stellen, die diese Beratungsgespräche angeboten hat. Dennoch ging Profamilia von Beginn an nicht konform mit dieser Regelung. In der DDR waren Abbrüche bis zur 12. SSW legal. Daher haben sich die Frauen aus den neueren Bundesländern über die Regelung, die an Westdeutschland orientiert ist, beschwert. Sie haben dadurch viel Selbstbestimmung verloren.

289 Beratungsgespräche zum Schwangerschaftsabbruch

Wie viele Beratungsgespräche zum Abbruch gab es 2020? Und wie laufen diese Beratungen unter Corona-Bedingungen ab?

Wiechmann: Die Fallzahlen haben sich durch Corona nicht geändert, die Zahl der Schwangerschaftskonfliktgespräche ist fast gleich geblieben. 2020 gab es 289 Konfliktberatungsgespräche, das sind ungefähr ein Fünftel unserer gesamten Beratungen.

Paragraf 218: So ist die Rechtslage Der Paragraf 218 wurde zur strafrechtlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruch 1871 im Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches festgeschrieben. Ein Abbruch ist nur unter bestimmten Bedingungen straffrei aber nicht legal. Laut dem Paragraf 219a dürfen Ärzte nicht über die Abtreibungsmethoden öffentlich informieren, da dies als Werbung eingestuft wird und strafbar ist. Wer in Deutschland eine Schwangerschaft abbrechen lassen möchte, muss sich laut Strafgesetzbuch vorher in einer anerkannten Schwangerschaftskonflikt-Beratungsstelle wie der Profamilia beraten lassen. Ohne den Beratungsschein, den Frauen bekommen, ist eine Abtreibung strafbar. Außerdem dürfen seit der Empfängnis zwölf Wochen vergangen sein. Ausnahmen von diesen Regeln gelten nach einer Vergewaltigung oder bei medizinischen Gründen.

Niehus: Die Profamilia ist eine Beratungsstelle für Familienplanung und sexuelle Rechte, daher haben wir viele Arbeitsbereiche wie Verhütung, Paarberatung, Besuch von Schulklassen. Während des Lockdowns wurden alle Beratungen unter den besonderen Hygieneauflagen durchgeführt, die Arbeit in den Schulklassen wurde eingestellt. Nur in Ausnahmefällen wie bei Krankheit wurde das Gespräch am Telefon oder per Videochat geführt.

Profamilia klärt über die Methoden des Schwangerschaftsabbruch auf

Wie läuft eine Schwangerschaftskonfliktberatung ab und geben sie eine Liste von Ärzten weiter, die einen Abbruch durchführen?

Wiechmann: Die Frauen kommen nicht freiwillig zu uns, daher legen sie sich die Argumente schon im Vorfeld zurecht. Wir betonen zu Beginn des Gespräches, dass sie die Bescheinigung in jedem Fall bekommen. Da fällt bei einigen Frauen schon eine Last ab. Die Rechtsgrundlage ist, dass wir sie fragen müssen, warum sie den Abbruch machen wollen.

Wolfsburg: Die Mitarbeiter bei Profamilia dürfen eine Liste mit Ärzten herausgeben, die einen Abbruch durchführen. Quelle: Roland Hermstein

Niehus: Wir müssen auch alle sozialen Hilfsmaßnahmen aufzeigen, obwohl viele Frauen das gar nicht hören wollen. Das ist nämlich meistens nicht der Grund für einen Abbruch. Dann klären wir über die Methoden eines Abbruchs auf. Und wer möchte, bekommt eine Liste mit Ärztinnen und Ärzten, die einen Abbruch durchführen.

Der Verlust darf betrauert werden

Wie ist die Ärzte-Versorgung in Wolfsburg? Müssen die Frauen weit fahren, wenn sie abtreiben wollen?

Wiechmann: In Wolfsburg sind wir noch gut aufgestellt mit Ärztinnen und Ärzten, die einen Abbruch durchführen. Aber die Sorge ist da, dass sich die Situation verschärfen kann. Deutschlandweit sind zwei Drittel der Mediziner kurz vor der Rente. Bereits jetzt arbeiten ältere Ärzte, um die Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch aufrecht zu erhalten. Zudem lernen die Studenten den Abbruch teilweise nur theoretisch und nicht praktisch an Modellen, da Dozenten dafür angefeindet werden. Das ist wieder der Punkt Kriminalisierung durch den Paragrafen 219a.

Wie könnte es Frauen und Männern nach dem Eingriff gehen? Haben einige noch Gesprächsbedarf?

Niehus: Die Frauen sind in einem Konflikt, keine Frau macht sich die Entscheidung leicht. Daher muss der Verlust auch verarbeitet werden, es darf getrauert werden. Dafür bieten wir auch jederzeit Gespräche an. Wenn ein Abbruch selbstbestimmt war, fällt die Verarbeitung leichter. Eine Nötigung zum Abbruch ist eine Straftat, niemand darf die Frau dazu zwingen. Dennoch könnten danach Vorwürfe, Selbstzweifel, Schuldgefühle bis zu Depressionen auftreten.

Wiechmann: Da die Psyche schlimme Sachen verdrängt, könnten Frauen sich – auch lange nach dem Abbruch – fragen, ob es die richtige Entscheidung war. An diesem Punkt reflektieren wir die Situation und zeigen, dass ein oder mehrere Gründe für den Abbruch gesprochen haben. Trotzdem darf den Frauen nicht abgesprochen werden, dass sie eine Schwangerschaft erlebt haben. Sie wissen, wie sich das anfühlt.

Sogenannte „Lebensschützer“ haben nicht das Kindeswohl im Sinn

Mediziner dürfen auf ihrer Homepage erwähnen, dass sie einen Abbruch durchführen. Sobald sie erklären, wie der Eingriff abläuft, welche Methoden sie anbieten oder an welchen Wochentagen, machen sie sich Strafbar. Das besagt der Paragraf 219a. Abtreibungsgegner dürfen auf ihren Webseiten über Abbrüche schreiben, was sie wollen. Werden Schwangere dadurch nicht noch mehr verunsichert?

Wiechmann: Es gibt Listen vom Land und Bund, auf denen sich Ärzte eintragen können, die einen Abbruch durchführen. Allerdings sind diese unvollständig, da sich nicht alle Ärzte eintragen. Die Frauen sorgen sich demnach, dass sie lange Strecken auf sich nehmen müssen. Bei der Online-Suche nach einem Arzt könnten sie auf diesen Webseiten landen. Schlimm ist, dass die Gegner nicht nur Texte verfassen, sondern furchtbare Fotos hochladen, die absolut nicht der Realität entsprechen. Das sorgt für ganz große Verunsicherung und Angst vor dem Eingriff bis zu Schuldgefühlen.

Im Januar 2019 demonstrierten viele Menschen in Hamburg gegen die Paragrafen 218 und 219a, die Schwangerschaftsabbrüche und das Werbeverbot dafür regeln. Quelle: Daniel Bockwoldt

Niehus: Viele Frauen erzählen von den unseriösen Webseiten und manche sind dadurch sehr verunsichert. Einige können das einordnen und klicken es schnell wieder weg. Es ist traurig, dass sachliche Informationen, die zur Entscheidungsbildung beitragen, nicht veröffentlicht werden dürfen. Was mich besonders ärgert: Die sogenannten „Lebensschützer“ verstehen nicht die Verzweiflung der Frauen und sehen nicht die Lebensumstände der Frau. Sie wollen einfach, dass das Kind auf die Welt kommt und dabei haben sie nicht die Zukunft der Kinder im Blick.

Schwangerschaftsabbruch immer noch ein Tabu

„Wir haben abgetrieben“ – Mit dieser Schlagzeile vom Stern brachen viele Frauen ihr Schweigen. Auch heute 50 Jahre danach ist das Thema ein Tabu. Was kann dagegen unternommen werden?

Niehus: Das Thema Abbruch und Selbstbestimmungsrecht muss immer wieder in der Öffentlichkeit angesprochen werden. Die Männer müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden, sowohl bei der Verhütung als auch bei einer ungewollten Schwangerschaft.

Wiechmann: Es muss weiter über den Abbruch und die Abschaffung der Paragrafen 218 und 219 aufgeklärt werden, damit die Frauen sachlich und richtig über die Methoden informiert werden können.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig